快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

入秋首波東北季風被連續颱風打亂 他曝此時可能南下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
樺加沙颱風陸警解除，東半部豪大雨持續至明天。本報資料照片
樺加沙颱風陸警解除，東半部豪大雨持續至明天。本報資料照片

目前在西北太平洋有2個颱風，除了中颱浣熊，還有逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，但位於菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，上午生成熱帶性低氣壓，最快24小時內升級成颱風博羅依，如果博羅依生成，又是3颱共存。入秋首波東北季風何時來? 

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，目前看來10月上旬可能會有東北季風南下的機會。原本在前兩周預期9月下旬會有首波東北季風，但是後來被連續的颱風打亂，再來可能就要等到10月上旬，也就是大約中秋節過後才有機會，不過時間還很早，後續變化可以再觀察。

吳聖宇說，強颱樺加沙昨天順利通過巴士海峽，今天(23日)清晨繼續往東沙島、廣東海面前進中，由於路徑比較偏西，僅有暴風圈邊緣輕輕掠過恆春半島一帶，氣象署上午8:30分解除陸上颱風警報，今天傍晚也有機會解除海上颱風警報。

樺加沙可能趨向港澳以南近海，後期有機會登陸廣東西部沿岸，由於目前颱風仍然相當強，預期對於港澳地區以及廣東西部沿岸一帶會帶來相當大的衝擊，交通航班等也會大受影響，提醒民眾注意。

樺加沙逐漸遠離，但吳聖宇指出，颱風後側寬廣的外圍環流東南風今明仍持續影響。尤其今天一整天，花東地區、恆春半島可能達到豪雨、大豪雨甚至更高等級的降雨。至於宜蘭、大台北、桃園到北部山區降雨也不小。

吳聖宇指出，南部受東南風水氣過山影響，也會有局部大雨發生，山區有局部豪雨。新竹以南平地到中部受影響最小，有短暫陣雨機會，但雨勢相對小很多。明天東南風帶來水氣仍然很多，花東、恆春半島一帶還是會有局部豪雨發生機會。真正雨勢要明顯減緩可能要等到後天(25日)，太平洋高壓外圍過來之後，才有機會恢復到夏季型午後局部雷雨的天氣型態。

吳聖宇指出，風向轉為東南風之後，今天強風區域也跟著調整到台灣南北兩端，北邊從苗栗沿海往北一直到大台北盆地內、北海岸、東北角、宜蘭一帶受到角隅流的影響，有強陣風，可達8-10級，晚間才會較為趨緩。

吳聖宇說，南邊則是包括花蓮以南到台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地，陣風持續較強，今天白天還是會有8-10級強陣風機會，南部(南高屏)沿海地區，等到東南風更明顯一些，約今天下午到晚間，也可能出現局部7-9級的強陣風。明天整體風力會明顯減小下來。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 樺加沙 豪雨

延伸閱讀

樺加沙風雨最大化 東南部降雨恐至周四

強颱樺加沙真正強風豪雨在海面上 吳聖宇揭原因

樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風

10年來再次出現雙強颱並立 吳聖宇：機會很低

相關新聞

瘦身天菜！一圖秒懂洗切水蓮不再打結 專家揭下鍋前加「1步驟」更脆甜

清脆爽口的「水蓮」是不少家庭與熱炒店的常見菜色，近年更成為養生族群的新寵。水蓮一年四季皆有生產，其中以高雄美濃為最大產地，植株可長達130公分，是一種「會拉長的蔬菜」。

入秋首波東北季風被連續颱風打亂 他曝此時可能南下

目前在西北太平洋有2個颱風，除了中颱浣熊，還有逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，但位於菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，上午生成熱...

今年爆首例「副傷寒」本土病例 患者曾赴印度 疾管署：感染源待釐清

衛福部疾管署今公布今年國內首例副傷寒病例，為北部20多歲外籍男性，今年6月24日至8月7日期間有印度旅遊史，8月上旬前來...

國慶擴大規模旗海飄揚 蔣萬安宣布「超實用國慶禮」3亮點

迎接雙十國慶，北市長蔣萬安宣布今年國慶日活動三大亮點，除限量好禮三千個「國慶椅」開放民眾線上登記抽籤；國慶日當天學童拿數...

影／「希望延後忘了家人的這一天」 71歲婦自費百萬嘗試失智症新藥

失智症難照護，常讓家屬疲於奔命，及早治療是關鍵。屏東71歲鍾姓婦人5年前開始出現記憶與認知退化，後經檢查腦部發現類澱粉蛋...

歡慶中秋 越捷推數十萬張0元機票限時3天開搶

越捷航空歡慶中秋佳節，限時推出超值促銷活動，釋出數十萬張國際航線Eco經濟艙優惠機票，單程票價自新台幣0元起（未含稅金與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。