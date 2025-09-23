入秋首波東北季風被連續颱風打亂 他曝此時可能南下

目前在西北太平洋有2個颱風，除了中颱浣熊，還有逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，但位於菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，上午生成熱帶性低氣壓，最快24小時內升級成颱風博羅依，如果博羅依生成，又是3颱共存。入秋首波東北季風何時來?

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，目前看來10月上旬可能會有東北季風南下的機會。原本在前兩周預期9月下旬會有首波東北季風，但是後來被連續的颱風打亂，再來可能就要等到10月上旬，也就是大約中秋節過後才有機會，不過時間還很早，後續變化可以再觀察。

吳聖宇說，強颱樺加沙昨天順利通過巴士海峽，今天(23日)清晨繼續往東沙島、廣東海面前進中，由於路徑比較偏西，僅有暴風圈邊緣輕輕掠過恆春半島一帶，氣象署上午8:30分解除陸上颱風警報，今天傍晚也有機會解除海上颱風警報。

樺加沙可能趨向港澳以南近海，後期有機會登陸廣東西部沿岸，由於目前颱風仍然相當強，預期對於港澳地區以及廣東西部沿岸一帶會帶來相當大的衝擊，交通航班等也會大受影響，提醒民眾注意。

樺加沙逐漸遠離，但吳聖宇指出，颱風後側寬廣的外圍環流東南風今明仍持續影響。尤其今天一整天，花東地區、恆春半島可能達到豪雨、大豪雨甚至更高等級的降雨。至於宜蘭、大台北、桃園到北部山區降雨也不小。

吳聖宇指出，南部受東南風水氣過山影響，也會有局部大雨發生，山區有局部豪雨。新竹以南平地到中部受影響最小，有短暫陣雨機會，但雨勢相對小很多。明天東南風帶來水氣仍然很多，花東、恆春半島一帶還是會有局部豪雨發生機會。真正雨勢要明顯減緩可能要等到後天(25日)，太平洋高壓外圍過來之後，才有機會恢復到夏季型午後局部雷雨的天氣型態。

吳聖宇指出，風向轉為東南風之後，今天強風區域也跟著調整到台灣南北兩端，北邊從苗栗沿海往北一直到大台北盆地內、北海岸、東北角、宜蘭一帶受到角隅流的影響，有強陣風，可達8-10級，晚間才會較為趨緩。

吳聖宇說，南邊則是包括花蓮以南到台東、恆春半島、綠島蘭嶼等地，陣風持續較強，今天白天還是會有8-10級強陣風機會，南部(南高屏)沿海地區，等到東南風更明顯一些，約今天下午到晚間，也可能出現局部7-9級的強陣風。明天整體風力會明顯減小下來。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

