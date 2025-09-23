快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

今年爆首例「副傷寒」本土病例 患者曾赴印度 疾管署：感染源待釐清

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部疾管署今公布今年國內首例副傷寒病例。記者翁唯真／攝影
衛福部疾管署今公布今年國內首例副傷寒病例。記者翁唯真／攝影

衛福部疾管署今公布今年國內首例副傷寒病例，為北部20多歲外籍男性，今年6月24日至8月7日期間有印度旅遊史，8月上旬前來台灣期間有待在台中，並於8月26日出現發燒、腹瀉及頭痛症狀，9月1日就醫後住院治療並採檢送驗，檢出副傷寒桿菌確診，目前已康復出院。

疾管署發言人曾淑慧表示，同住接觸者共有3位皆無症狀且已採檢陰性，呼籲民眾飲用水要煮沸且食物要住熟來預防。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案就醫後於一般病房內治療，血液中有培養出副傷寒桿菌，經過疾管署實驗室確認是首例病例，經抗生素治療後緩解，住院2周後權益出院。

林詠青說，疫調時確認潛伏期10天都在台灣，因此研判為本土病例，3位同住者採檢皆陰性，個案表示沒生飲、生食及吃海鮮席官，因此感染源待釐清，飲食史要再調查。

依疾管署統計資料顯示，今年截至9月22日止，副傷寒確定病例累計1例本土病例。2021至2025年本土累積病例數分別為1、6、26、3、1例，境外移入病例數分別為0、0、2、1、0例。其中，2023及2024年境外移入病例感染國家分別為印尼、印度及柬埔寨各1例。全球每年報告約216萬例副傷寒病例，其中1.4萬例死亡，多數為兒童；疫情以南亞為最高，占9成以上，其次為東南亞、西非及東亞，病例最多的國家為巴基斯坦、印度、及尼泊爾。

疾管署說明，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液汙染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2周，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。

疾管署呼籲，民眾隨時注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉汙染；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範感染。

避免感染副傷寒，疾管署建議避免生飲生食等。圖／疾管署提供
避免感染副傷寒，疾管署建議避免生飲生食等。圖／疾管署提供
副傷寒是由副傷寒桿菌引起之腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液汙染的食物或飲水而傳播。圖／疾管署提供
副傷寒是由副傷寒桿菌引起之腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液汙染的食物或飲水而傳播。圖／疾管署提供

延伸閱讀

H-1B風暴 衝擊印度IT產業…美企每年恐支付140億美元費用

國內再添4例境外移入瘧疾 今年病例數創19年同期新高

男嬰染腸病毒出生8天亡 疾管署估10月進入流行期

9旬婦合併COVID-19與類鼻疽病逝 疾管署提醒防疫

相關新聞

瘦身天菜！一圖秒懂洗切水蓮不再打結 專家揭下鍋前加「1步驟」更脆甜

清脆爽口的「水蓮」是不少家庭與熱炒店的常見菜色，近年更成為養生族群的新寵。水蓮一年四季皆有生產，其中以高雄美濃為最大產地，植株可長達130公分，是一種「會拉長的蔬菜」。

入秋首波東北季風被連續颱風打亂 他曝此時可能南下

目前在西北太平洋有2個颱風，除了中颱浣熊，還有逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，但位於菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，上午生成熱...

今年爆首例「副傷寒」本土病例 患者曾赴印度 疾管署：感染源待釐清

衛福部疾管署今公布今年國內首例副傷寒病例，為北部20多歲外籍男性，今年6月24日至8月7日期間有印度旅遊史，8月上旬前來...

國慶擴大規模旗海飄揚 蔣萬安宣布「超實用國慶禮」3亮點

迎接雙十國慶，北市長蔣萬安宣布今年國慶日活動三大亮點，除限量好禮三千個「國慶椅」開放民眾線上登記抽籤；國慶日當天學童拿數...

影／「希望延後忘了家人的這一天」 71歲婦自費百萬嘗試失智症新藥

失智症難照護，常讓家屬疲於奔命，及早治療是關鍵。屏東71歲鍾姓婦人5年前開始出現記憶與認知退化，後經檢查腦部發現類澱粉蛋...

AI精準管理翻轉蔬菜產業 嘉縣智慧農業再進化

嘉義縣政府推動智慧農業轉型，導入人工智慧（AI）科技協助蔬菜生產邁向精準化與數據化。大林鎮三欣園藝率先應用「智慧化AI產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。