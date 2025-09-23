今年爆首例「副傷寒」本土病例 患者曾赴印度 疾管署：感染源待釐清

衛福部疾管署今公布今年國內首例副傷寒病例，為北部20多歲外籍男性，今年6月24日至8月7日期間有印度旅遊史，8月上旬前來台灣期間有待在台中，並於8月26日出現發燒、腹瀉及頭痛症狀，9月1日就醫後住院治療並採檢送驗，檢出副傷寒桿菌確診，目前已康復出院。

疾管署發言人曾淑慧表示，同住接觸者共有3位皆無症狀且已採檢陰性，呼籲民眾飲用水要煮沸且食物要住熟來預防。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案就醫後於一般病房內治療，血液中有培養出副傷寒桿菌，經過疾管署實驗室確認是首例病例，經抗生素治療後緩解，住院2周後權益出院。

林詠青說，疫調時確認潛伏期10天都在台灣，因此研判為本土病例，3位同住者採檢皆陰性，個案表示沒生飲、生食及吃海鮮席官，因此感染源待釐清，飲食史要再調查。

依疾管署統計資料顯示，今年截至9月22日止，副傷寒確定病例累計1例本土病例。2021至2025年本土累積病例數分別為1、6、26、3、1例，境外移入病例數分別為0、0、2、1、0例。其中，2023及2024年境外移入病例感染國家分別為印尼、印度及柬埔寨各1例。全球每年報告約216萬例副傷寒病例，其中1.4萬例死亡，多數為兒童；疫情以南亞為最高，占9成以上，其次為東南亞、西非及東亞，病例最多的國家為巴基斯坦、印度、及尼泊爾。

疾管署說明，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液汙染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2周，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。

疾管署呼籲，民眾隨時注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉汙染；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範感染。 避免感染副傷寒，疾管署建議避免生飲生食等。圖／疾管署提供 副傷寒是由副傷寒桿菌引起之腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液汙染的食物或飲水而傳播。圖／疾管署提供

商品推薦