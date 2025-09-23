張嘴有喀喀聲常耳鳴、肩頸僵硬醫藥無效？中醫針灸治好

張嘴會有喀喀聲？還會耳鳴、肩頸僵硬？有類似症狀的人越來越多，有些人治療多年沒效，中醫針灸後症狀才改善甚至消失。台南市立醫院中醫部醫師趙念廷說，後天原因多與不良生活習慣有關，例如低頭滑手機、長期姿勢不良等。

趙念廷說， 42歲王小姐長期左耳耳鳴，耳中總有「重重聲音」縈繞，同時一直肩頸緊繃僵硬、頭痛，甚至張大嘴時還會出現「喀喀」聲響、卡卡不適。止痛藥能稍微減緩症狀但難以根治，直到中醫診治後症狀大幅改善，耳鳴幾乎完全消失。

趙念廷指出，王小姐在張口時下顎有偏斜，顳顎關節出現摩擦音，咀嚼肌群觸診時明顯緊繃且伴隨壓痛，並有高低肩情況，研判顳顎關節障（TMD）造成。針灸治療僅一次，王小姐嘴部疼痛與緊繃便顯著緩解，持續治療約一個月，不僅不再卡卡作響，耳鳴聲音更幾近完全消失。

趙醫師說，顳顎關節障礙在中醫屬於「傷筋」範疇，成人盛行率可達三成，好發年齡為18至44歲，女性患者約男性的1.5至2倍。此疾不僅可能引起耳鳴、耳痛或耳脹，也常伴隨臉部疼痛、頭痛頭暈、頸部僵硬痠痛與眼眶痛等症狀。

中醫治療多以針灸為主，常取下關、翳風、頭維、頰車等穴位放鬆顳肌、咬肌及外翼肌。若患者伴隨肩頸僵硬，則會加刺風池、完骨、風府等穴，舒緩胸鎖乳突肌、斜方肌與枕下肌群，並可依個人體質搭配中藥如疏經活血湯，達到活血舒筋、加速康復效果。

趙念廷提醒大家，顳顎關節障礙發生多與不良生活習慣有關，例如久坐、低頭滑手機、情緒緊繃與長期姿勢不良等。建議日常應避免食用過硬食物或過度張大嘴巴，咀嚼時應保持左右均衡，並養成起身伸展的習慣，減少頭頸部肌肉長時間受力。若症狀持續，應及早就醫，避免病情惡化。

避免食用過硬食物或過度張大嘴巴，咀嚼時應保持左右均衡，降低顳顎關節障礙發生機率。圖／台南市立醫院提供

