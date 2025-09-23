台泰首屆觀光會議啟動 互訪設200萬人次目標

快訊

中央社／ 台北23日電

首屆台泰觀光交流會議今天登場，會議中決議將推動台泰互訪200萬人次為目標。觀光署說，明年將推出新獎勵措施，加速達成互訪人次成長目標。

由台灣觀光協會（TVA）偕同泰國旅行社協會（TTAA）、泰國旅遊觀光協會（ATTA）共同策劃的首屆台泰觀光交流會議今天登場，以「攜手微笑共拓台泰文化觀光新視野」為主題，首度建立台泰觀光年度交流平台。

台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，交流會議聚焦台泰觀光市場分析、節慶觀光新視野與城市文化旅遊經驗分享等主題，會議中也決議朝推動台泰互訪200萬人次目標前進。

TTAA會長察倫·旺阿南農（Charoen Wangananont）表示，首屆會議對台泰旅遊合作別具關鍵意義，將連結雙方下一階段目標，催生更多創新合作專案與範圍。

台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭說，台泰每週194班頻繁直飛的航班、互訪結構具成長潛力，力邀泰方多多送客來台，盼在雙向互訪的前提下，加速商品共同開發與市場行銷，朝200萬互訪人次邁進。

交通部觀光署副署長黃荷婷指出，自2016年對泰免簽、2017年設立曼谷辦事處以來，觀光署持續加強推廣量能，明年也將推出新獎勵措施，與航空公司協力提升運能與載客率，加速達成互訪人次成長目標。

台灣觀光協會說，會議中達成4大結論，包含加強業者交流，促成產業大合作、互相介紹觀光景點，開發創新好產品、吸引更多航班，提高班機營運量、增加台泰互訪，突破200萬人次，下屆會議將於明年在泰國曼谷舉辦。

