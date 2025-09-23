快訊

秋分到！到「這天」前都晝短夜長 天文館曝兩天像觀賞時機佳

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
今天是「秋分」也是民生上重要的季節轉換節氣之一，天文館指出，前後幾周是黃道光、海王星觀賞的最佳時機。圖／天文館提供
今天是「秋分」也是民生上重要的季節轉換節氣之一，天文館指出，前後幾周是黃道光、海王星觀賞的最佳時機。圖／天文館提供

今天是「秋分」也是民生上重要的季節轉換節氣之一，接下來到冬至前會呈現晝短夜長，北市天文館也透露，今年剛好海王星恰好也在同一天來到「衝」的位置，加上秋分前後幾周也是黃道光的最佳時機，民眾可把握機會找空曠處用望遠鏡觀看。

天文館指出，「秋分」除了是季節轉換的重要分界點，在今天凌晨2時19分太陽運行至黃經180度，就是所謂秋分點，此時陽光直射地球赤道，當日日出於正東而日沒於正西晝夜等長，之後日出、日沒方位將逐漸偏南，晝漸短而夜漸長，直到冬至為止。

天文館說，秋分前後數周也是觀賞黃道光的最佳時機。民眾可把握日出前2至3小時，在遠離光害的地區，就可在東方地平線上看見一道呈三角錐狀的淡白色光帶，延伸至約30度高，這就是太陽系塵埃散射陽光所形成的「黃道光」。

巧合的是，太陽系中最遙遠行星海王星的「衝」，也剛好運行至與太陽經度相差180度的位置，不僅整夜可見，也是一年中最亮、離地球最近的時刻，在此前後幾周都是最佳觀賞時機，雖黯淡海王星亮度僅約7.8等肉眼無法看見，但在相距不到2.5度即有明亮的土星可作指標，在無光害地點可用雙筒望遠鏡裝設於穩固腳架上來嘗試搜尋，只要將土星置於視野中心，淡藍色的海王星就位於視野邊緣附近。

今天是「秋分」也是民生上重要的季節轉換節氣之一，天文館指出，前後幾周是黃道光、海王星觀賞的最佳時機。圖／天文館提供
今天是「秋分」也是民生上重要的季節轉換節氣之一，天文館指出，前後幾周是黃道光、海王星觀賞的最佳時機。圖／天文館提供

