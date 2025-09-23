整理包／護照沒辦、過期也能買機票？什麼資料更重要？Q&A教你不花冤枉錢

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
沒有護照就不能購買機票嗎？護照過期或即將過期怎麼辦？圖／AI生成
沒有護照就不能購買機票嗎？護照過期或即將過期怎麼辦？圖／AI生成

中國大陸春秋航空近日傳出，拒絕旅客使用中華民國護照購票，引發議論。不過春秋航空9月22日已澄清不能訂票是誤傳，是因系統故障導致無法購票，已經全部恢復正常。

還沒申辦護照，或者護照過期能買機票嗎？「聯合新聞網」整理購買海外機票必知Q&A。

文章目錄

答案是可以！ 因為購買機票時，通常只需要提供「護照英文姓名」、「出生年月日」、「性別」等資訊即可。

不過要注意的是，在辦理登機手續或搭機時，必須持有效護照，因此，在買好機票後，還是要趕快去申請護照，並在收到護照後，及時將正確的「護照號碼」和「有效期限」，更新到航空公司或旅行社的系統中，屆時才能順利登機。

一定要注意的是，訂票時輸入的英文姓名，必須與護照上一字不差，如果機票上的英文姓名與護照不同，很有可能會被拒絕上機、拒絕入境。

若你未曾辦過護照，還不確定自己的護照英文姓名，可先至外交部「外文姓名中譯英系統」查詢自己的英文姓名。

買機票最重要的是，填寫在機票上的英文姓名拼音，包括姓氏、名字順序和標點符號，都必須和護照「一字不差」。圖／AI生成
買機票最重要的是，填寫在機票上的英文姓名拼音，包括姓氏、名字順序和標點符號，都必須和護照「一字不差」。圖／AI生成

與沒有護照一樣，可以先使用舊護照購買機票，等拿到新護照後，再向旅行社或航空公司訂票系統更新護照號碼及有效期限即可。

最重要的是，填寫在機票上的英文姓名拼音，包括姓氏、名字順序和標點符號，都必須和新護照相同，也就是說，換發的新護照不能使用與舊護照不同的姓名拼音，如有不符，可能需要支付額外費用更改機票資料，有些航空公司甚至完全不接受更改姓名，必須退票重開。

小提醒：有些國家會限制護照效期需滿半年，如果快到期須提前更換新護照，避免買了機票卻無法入境。

機票姓名或護照號碼打錯，應儘快聯絡旅行社、購票平台或航空公司處理。

每家航空公司對於修正機票姓名規定不同，有些可接受修正指定數量內的拼音錯誤、姓與名顛倒、稱謂錯誤或是增加英文別名，但更改姓名很可能會收取相關費用；若需要更改的範圍超過規定，可能需要退票再重新訂位付款開票。

更改護照號碼的步驟相對簡單，大多數航空公司允許旅客透過官網或客服中心更新護照資訊，記得備妥訂位代號、姓名等必要資訊，查詢訂單，找到相關欄位進行修改。

每家航空公司的相關規定不同，發現錯誤後要記得儘快聯繫處理。

出國之前，要先確認好護照和機票。圖為桃機第二航廈出境大廳。圖／聯合報系資料照片
出國之前，要先確認好護照和機票。圖為桃機第二航廈出境大廳。圖／聯合報系資料照片

國內申請護照規費為每本新台幣1300元，未滿14歲者因護照效期縮減，每本為900元。

作業天數及收費金額：

一般申請新照及換發案件，於受理後10個工作天（不含例假日）領取。

遺失申請補發案件，於受理後11個工作天（不含例假日）領取，但若為多次遺失，外交部領事事務局依法得再延長審核期間。若要求提前領照，應加收速件處理費。

護照相關資訊可查詢：外交部領事事務局

