江祖平案引討論 籲嚴管三級管藥 基層藥師與防暴聯盟：譴責化學性暴力

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
基層藥師協會與台灣防暴聯盟今天發布聯合聲明指，現行管制藥品制度「開放度過高」，恐讓藥物落入不當用途，呼籲主管機關儘速研擬修法。示意圖，本報資料照片。
藝人江祖平日前指控遭電視台高層之子下藥性侵，引發各界對管制藥品取得、轉讓等疑慮。基層藥師協會與台灣防暴聯盟今天發布聯合聲明指，現行管制藥品制度「開放度過高」，恐讓藥物落入不當用途，呼籲主管機關儘速研擬修法，限制FM2等常被不當用於性侵等犯罪用途的鎮靜藥品，僅可由精神科專科醫師開立，同時應加強流向監控。

基層藥師協會理事長、防暴聯盟常務理事沈采穎說，依「三級管制藥管理辦法」，鎮靜安眠藥品如FM2等，並未嚴格要求精神科醫師才能開立，而是家醫科、耳鼻喉科醫師等，只要經過數小時管制藥品訓練課程即可開立，在用藥評估上恐不夠嚴謹，且健保藥物尚可從系統追蹤，若為病人自費要求開立，地方政府衛生主管機關受限人力，不可能一一查核處方箋，呼籲建立更嚴格的流向管控。

沈采穎指出，有失眠症狀患者，僅20%為疾病導致，需要使用震驚安眠藥，其餘多數病人，是因生活中重大創傷事件，如家人過世等，或因壓力、生活作息等導致，不一定需要使用處方安眠藥，例如她朋友女兒，28歲時因失戀而導致失眠，醫師開立包含FM2等共三項安眠藥，在她建議下，朋友女兒減少藥物，配合保健品條例，2年內完全停藥，免於習慣性用藥疑慮。

聯合聲明指出，社區藥師可提供無需處方的助眠建議、睡眠保健產品諮詢，且必要時可轉診至精神科或專科醫師，呼籲民眾善用社區藥局資源，勿自行服用來路不明藥物，盼藉此減少藥物流通，甚至成為性暴力工具，用於操控與侵害，「任何化學控制都是對身體自主的侵犯，必須被嚴正對待與防治」，除呼籲建立藥物流向監督制度，也倡議讓藥局成為用藥安全守門員。

聯合聲明強調，化學性暴力是公共安全議題，不是偶發事件，藥物濫用防治，為性暴力防治不可或缺一環，每個人都有權利在清醒、安全的狀態下，擁有身體自主權。嚴正譴責任何形式化學性暴力與藥物濫用導致的性侵害，呼籲政府、醫療體系與公眾共同正視現行三級管制藥物漏洞。

江祖平

