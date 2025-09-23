網傳偏鄉牙醫年薪最高可達600萬元？ 衛福部口腔司最新回應了
偏鄉牙醫缺乏，衛福部規畫「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」因遭到本土小牙醫聯盟反對而暫停。近期網路傳出「偏鄉牙醫年薪最高可達600萬元」，對此，衛福部口腔健康司司長張雍敏說，網路版本非衛福部版本，請大家不要相信，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」版本正在行政院審查中，相關計畫內容一旦核准後，將盡速對外公布。
網路流傳版本，為提高醫師到偏鄉服務意願及鼓勵退休牙醫再就業，初期提高義診補助、提供高額鐘點費；中期依偏鄉等級補助，其中最高3級偏鄉450萬元。長期方案更提出採全面駐點醫療模式，每個偏鄉至少配置2名牙醫與2名牙助，牙醫師年薪達600萬元，牙助年薪也有100萬元，並指相關資金來源，從偏鄉專案的每年8億預算中撥補。
張雍敏說，偏鄉牙科醫師人數，相較六都等平地大都市確實較少，為增加偏鄉牙科醫師人數，包括健保署等均提出相關補助計畫，盼解決人力短缺的問題。
依衛福部提出「優化偏鄉醫療精進計畫第二期（113至116年度）」，其為充實在地牙醫醫療量能計畫，原規畫114至116年度共編列24億元經費，絕大部分皆直接用於解決偏鄉牙科醫療問題的燃眉之急。
其經費用途如下，第一、派駐資深牙醫師支援偏鄉地區，計7.7億元，如此才能立即解決偏鄉牙醫不足問題。第二、訓練本計畫招募學員，完訓後導入偏鄉地區服務，含訓練醫院臨床訓練費1.5億元、收訓獎補助費2億元。第三、為獎勵訓練醫院長期支援偏鄉地區1.9億元，業務費1億元，及增聘人力獎勵費1.9億元，以維護訓練醫院醫療及教學量能。
第四、補助偏鄉地區服務院所充實設施設備共3億元，共採購200套固定或落移動式牙科設備，及轉任留任於服務院所獎勵費1.2億元。第五、於偏鄉地區住宿式長照機構提供外展服務，包含住宿式機構指標達成獎勵，共3.4億元。
