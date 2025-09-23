快訊

首款鈣鈦礦檢測器 提昇核子醫學掃描技術

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
核子掃描示意圖。中國醫學研究團隊研發出全球首款「鈣鈦礦檢測器」，有助於醫生為患者提供最佳護理診斷。（Photo from Getty Images under C.C License）
核子掃描示意圖。中國醫學研究團隊研發出全球首款「鈣鈦礦檢測器」，有助於醫生為患者提供最佳護理診斷。（Photo from Getty Images under C.C License）

核子醫學掃描變便宜了！中國醫學研究團隊研發出全球首款「鈣鈦礦檢測器」，有助於核子醫學掃描更加精確清晰，並以更低價格給予患者最佳護理診斷。如今，這項技術正在商業化生產，未來可提供更多醫院擁有高品質的核子醫學技術。

首款鈣鈦礦檢測器

SciTechDaily》報導，中國西北大學和蘇州大學開發出全球首款鈣鈦礦檢測器，其能夠精準捕捉伽馬射線進行SPECT掃描，並創建人體器官的3D圖像。對患者來說，鈣鈦礦檢測器擁有更快的掃描時間、更清晰的診斷影像，以及更低風險的輻射暴露。

長期以來，鈣鈦礦晶體在太陽能領域發揮重要作用，未來也將在核子醫學領域占據重要地位。西北大學化學家卡納茨迪斯表示，該研究首次證明鈣鈦礦探測器能夠生成清晰可靠的圖像，有助於醫生為患者提供最佳護理診斷。

蘇州大學化學教授何一輝表示，這項方法不僅提高探測器的性能，還提升精確度並降低生產成本，未來有更多醫院和診所能夠使用最好的成像技術。

醫療設備商業化

科學日報》報導，醫生通常依靠核子醫學掃描觀察心臟泵血、追蹤血流，以及檢測體內深處的疾病，但現有的掃描儀器因價格昂貴而並非所有醫院都有使用。如今，鈣鈦礦檢測器讓核子醫學成像更加清晰，並更符合經濟效益與安全考量。

目前，西北大學衍生公司Actinia Inc.正將這項技術商業化，並與醫療器材公司進行合作，希望無法負擔昂貴設備的醫院，也擁有高品質的核子醫學技術。

