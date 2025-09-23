國慶擴大規模旗海飄揚 蔣萬安宣布「超實用國慶禮」3亮點

迎接雙十國慶，北市長蔣萬安宣布今年國慶日活動三大亮點，除限量好禮三千個「國慶椅」開放民眾線上登記抽籤；國慶日當天學童拿數位卡證可現場領取一瓶鮮奶；還有北市吉祥物「熊讚」將穿上量身打造國慶專屬新裝首次亮相。

北市民政局長陳永德表示，今年雙十國慶，北市將擴大規模掛滿國旗，讓台北街頭、各場館旗海飄揚，包括今年首度將有台北捷運掛滿國旗，慶祝國家生日。

民政局表示，今年市長蔣萬安特別指示各場館、捷運等響應懸掛國旗，包括過去不容易掛國旗的路段，如中山北路等，也會找方式懸掛、讓旗海飄揚，重要道路、聯外橋梁國旗數量約2136面。若加上場館，陳永德預估，今年台北街頭、場館掛國旗數量將達6、7千面，包括仁愛路沿線也都會掛滿國旗，至於凱達格蘭大道部分，則是由國慶大會、總統府負責布置。

今天北市府國慶活動記者會，由市長蔣萬安宣布今年亮點，蔣說，今年國慶口號選定「台北十刻、幸福十刻」，傳達城市幸福日常與國慶喜悅，首度以國慶歡樂派對方式，讓親子共樂、全民參與活動，也讓孩童從小感受國慶意義。今天記者會也有當天的「巨型保齡球」及「國慶公仔造型盒打卡裝置」提前亮相。

蔣萬安說，歡迎2至12歲市民持「生生喝鮮乳」數位卡於現場兌換鮮乳一瓶，他也特別推薦今年限量宣導品「國慶椅」，坐上去非常舒適、輕鬆。

民政局表示，今年國慶升旗暨慶祝活動邀請北市原住民領唱國歌，活動周邊有20家特色攤商「晨光市集」及以「國慶」為主題的DIY體驗，並設置潮流公仔盒打卡點，現場規畫巨型運動體驗與巨型扭蛋機，民眾只要完成集章任務，就能轉動扭蛋機，帶回神秘小禮物。

至於國慶好禮「國慶椅」線上登記抽籤今天開跑，3000名幸運兒10月2日出爐，民眾於9月23日(周二)下午2時起至10月1日(周三)中午12時前，透過樂活報名活動頁面(網址: https://lohasnet.tw/Taiwan10102025/)完成登記，參加抽籤。主辦單位於10月2日(周四)中午12時在北市府民政局網站公布3000名幸運兒，同時以簡訊與電子郵件通知中籤民眾。

中籤者須於10月10日(周五)上午6時30分至7時20分至國慶升旗活動現場憑QRcode報到，完成確認後即可領取兌換券，逾時未報到者視同放棄資格。持有兌換券民眾當日8時至11時現場憑券領取好禮。 台北市長蔣萬安上午開心出席國慶活動記者會，與小朋友親切活動。記者林俊良／攝影

