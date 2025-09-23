彭啓明：因應美對等關稅 擬碳費折扣或分期措施

環境部長彭啓明今天表示，初步估算明年總碳費收入約新台幣40至45億元；正與經濟部討論如何協助受美國對等關稅衝擊的企業，可能採給予碳費折扣、分期或緩繳等措施，需待關稅結果而定。

彭啓明今天出席「2025亞洲碳定價論壇」接受媒體聯訪時表示，近期美國對等關稅的衝擊，發現好的企業營收比往年好、但有些企業比往年更辛苦，呈現M型化的現象，代表好的企業要繳的碳費更多、受衝擊的需要幫助他們繼續活下去。

彭啓明進一步說明，目前觀察關稅對傳統產業影響較大；高科技如半導體業影響較小，但排碳量高，需繳碳費也相對較多。

碳費制度今年正式上路，排碳大戶需依今年度的排碳量，明年正式繳費。彭啓明指出，目前估算排碳大戶約460多廠，約9成提出自主減量計畫，其中更有2成左右積極減碳，以爭取能適用100元或50元的優惠費率。

另外，彭啓明指出，鋼鐵、石化、水泥等屬於高碳洩漏係數的產業，需繳碳費可再打2折（每噸碳20元或10元），因此實際要繳納的碳費並不會那麼多。整體而言，初步估計明年碳費總收入約在40億到45億元左右。

彭啓明說，現正與經濟部研商如何協助受到關稅重擊的產業，例如給予折扣、分期或緩繳等紓困措施，讓他們能夠維持競爭力並度過難關；目前尚未定案，最終措施仍取決於關稅結果。

