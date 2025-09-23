影／「希望延後忘了家人的這一天」 71歲婦自費百萬嘗試失智症新藥

失智症難照護，常讓家屬疲於奔命，及早治療是關鍵。屏東71歲鍾姓婦人5年前開始出現記憶與認知退化，後經檢查腦部發現類澱粉蛋白沉澱，確診為阿茲海默症。因屬於早期病程，她成為高雄榮總首位接受單株抗體治療的患者，療程長達1年半、共39次注射，盼能延緩退化速度。不過該項療程需自費上百萬元，健保尚未給付。

鍾婦有阿茲海默症家族史，兒子潘坤昱說，奶奶、阿姨都是患者，媽媽5年前開始忘東忘西，說話常牛頭不對馬嘴，還懷疑家人偷東西，造成不少爭執。2年前確診後，一直以口服藥控制病情，沒想到上月與友人結伴到佳樂水山區採竹筍迷航，全村動員500多人搜救，6小時才找到人，幸好平安無事。

「藥一核准，就帶媽媽來諮詢了。」潘坤昱表示，他在來義高中教書，母親獨居滿州，車程1個多小時，為了讓母親延緩退化、能夠維持自理能力，他和兩位兄弟決定共同負擔費用，每次注射約3萬元，總計需超過百萬元，他嘆，「忘了家人是很悲傷的一件事，希望延後這一天到來。」

高雄榮總精神部老年精神科主任朱哲生指出，單株抗體治療主要針對早期阿茲海默症患者，能夠移除腦中沉澱的類澱粉蛋白，有助減緩惡化，但若已進入中重度失智，副作用風險增加，恐引發腦出血，不建議使用。

目前台灣失智症治療仍以口服藥為主，但鄰國例如韓國，已開始針對輕度患者使用單株抗體藥物，臨床實證顯示可延緩病程，今年6月衛福部核准新藥使用，高雄榮總搶先引進，目前鍾婦已進入第一期療程。

朱哲生表示，除家族史高風險族群需追蹤檢查，家人出現典型記憶退化，尤其提醒仍想不起來，就要高度懷疑可能是失智前兆，應及早診斷積極治療。他強調，雖然單株抗體治療現階段為自費，衛福部已經在研擬納入健保給付範圍，未來若能給付，將大幅減輕病患與家屬負擔。 鍾姓婦人有阿茲海默家族史，屬於高危險族群。圖／家屬提供 失智症難照護，常讓家屬疲於奔命，及早治療是關鍵。記者郭韋綺／攝影 鍾姓婦人是高雄榮總首位接受單株抗體治療的患者。圖／家屬提供

