快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾今抗議名間焚化爐環評 彭啓明：地方都要有處理垃圾的能力

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今舉辦「2025亞洲碳定價論壇」，彭啓明針對今天在南投舉辦的名間焚化爐環評表示，每個縣市都一定要有自己處理垃圾的能力，但焚化爐的興建仍須得到民意的支持。記者許正宏／攝影
環境部今舉辦「2025亞洲碳定價論壇」，彭啓明針對今天在南投舉辦的名間焚化爐環評表示，每個縣市都一定要有自己處理垃圾的能力，但焚化爐的興建仍須得到民意的支持。記者許正宏／攝影

南投縣政府要興建焚化爐，選址茶產業核心區的名間鄉，今進行環評審查。地方人士、環團等人昨專程北上於立法院開記者會，今將再到環評會抗議，呼籲縣府應暫緩環評。環境部長彭啓明表示，每個縣市都一定要有自己處理垃圾的能力，名間焚化爐的興建仍須得到民意的支持。

名間鄉反焚化爐自救會今在環評大會進入案件審查前，提出程序問題，自救會與環團認為，可行性評估報告尚未通過，就代表此案是否可行尚未可知，此時先行跑環評程序，南投縣政府不但球員兼裁判違反行政中立，也是利用權力在未蒐集名間鄉民眾完整之民意時，強行推動贓害名間鄉親之惡行。

彭啓明表示，垃圾廢棄物的管理屬地方政府事務，環境部身為中央主管機關是擔任協助的角色，但期待各縣市都一定要有自己處理垃圾的能力，無論是焚燒、掩埋或跨區域調度等，南投的垃圾過去都是台中在幫忙處理，但現在台中要協助處理已有難度。

針對名間焚化爐的興建一事，彭啓明說，蓋焚化爐必須要得到民意支持，也要符合地方的期待，然而源頭減量才是最重要的，例如彰化就做得很好，已經減少了2到3成垃圾的處理量，但不是每個縣市政府都會願意這樣做，全台現在的垃圾處理量能真的已經不夠。

焚化爐

延伸閱讀

影／德國廢核難達淨零碳排 彭啟明：未來乾淨核能可列選項

環境部顧問稱非核是淨零的挑戰 彭啓明：期待新核能技術

影／環保心舞臺盼喚起環保心 彭啓明：破壞環境就是一種罪

營建廢棄物亂倒頻傳 彭啓明：將修法加重刑責 股東也有連帶責任

相關新聞

瘦身天菜！一圖秒懂洗切水蓮不再打結 專家揭下鍋前加「1步驟」更脆甜

清脆爽口的「水蓮」是不少家庭與熱炒店的常見菜色，近年更成為養生族群的新寵。水蓮一年四季皆有生產，其中以高雄美濃為最大產地，植株可長達130公分，是一種「會拉長的蔬菜」。

國慶擴大規模旗海飄揚 蔣萬安宣布「超實用國慶禮」3亮點

迎接雙十國慶，北市長蔣萬安宣布今年國慶日活動三大亮點，除限量好禮三千個「國慶椅」開放民眾線上登記抽籤；國慶日當天學童拿數...

影／「希望延後忘了家人的這一天」 71歲婦自費百萬嘗試失智症新藥

失智症難照護，常讓家屬疲於奔命，及早治療是關鍵。屏東71歲鍾姓婦人5年前開始出現記憶與認知退化，後經檢查腦部發現類澱粉蛋...

首款鈣鈦礦檢測器 提昇核子醫學掃描技術

核子醫學掃描變便宜了！中國醫學研究團隊研發出全球首款「鈣鈦礦檢測器」，有助於核子醫學掃描更加精確清晰…

江祖平案引討論 籲嚴管三級管藥 基層藥師與防暴聯盟：譴責化學性暴力

藝人江祖平日前指控遭電視台高層之子下藥性侵，引發各界對管制藥品取得、轉讓等疑慮。基層藥師協會與台灣防暴聯盟今天發布聯合聲...

網傳偏鄉牙醫年薪最高可達600萬元？ 衛福部口腔司最新回應了

偏鄉牙醫缺乏，衛福部規畫「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」因遭到本土小牙醫聯盟反對而暫停。近期網路傳出「偏鄉牙醫年薪最高可達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。