民眾今抗議名間焚化爐環評 彭啓明：地方都要有處理垃圾的能力
南投縣政府要興建焚化爐，選址茶產業核心區的名間鄉，今進行環評審查。地方人士、環團等人昨專程北上於立法院開記者會，今將再到環評會抗議，呼籲縣府應暫緩環評。環境部長彭啓明表示，每個縣市都一定要有自己處理垃圾的能力，名間焚化爐的興建仍須得到民意的支持。
名間鄉反焚化爐自救會今在環評大會進入案件審查前，提出程序問題，自救會與環團認為，可行性評估報告尚未通過，就代表此案是否可行尚未可知，此時先行跑環評程序，南投縣政府不但球員兼裁判違反行政中立，也是利用權力在未蒐集名間鄉民眾完整之民意時，強行推動贓害名間鄉親之惡行。
彭啓明表示，垃圾廢棄物的管理屬地方政府事務，環境部身為中央主管機關是擔任協助的角色，但期待各縣市都一定要有自己處理垃圾的能力，無論是焚燒、掩埋或跨區域調度等，南投的垃圾過去都是台中在幫忙處理，但現在台中要協助處理已有難度。
針對名間焚化爐的興建一事，彭啓明說，蓋焚化爐必須要得到民意支持，也要符合地方的期待，然而源頭減量才是最重要的，例如彰化就做得很好，已經減少了2到3成垃圾的處理量，但不是每個縣市政府都會願意這樣做，全台現在的垃圾處理量能真的已經不夠。
