環境部顧問稱非核是淨零的挑戰 彭啓明：期待新核能技術
為因應氣候變遷和極端氣候，2050淨零排放已成多國的目標，因此除了大力發展無碳的再生能源外，延役、新建核電機組、發展新式核能技術等也是多國努力的目標。前德國排放交易局長、現我國環境部顧問蘭德葛瑞伯（Jürgen Landgrebe）今表示，德國2045年要達到碳中和，如今德國已是非核家園，代表這個目標依然是個挑戰。
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今年5月上台後，放棄德國長期以來的反核立場。雖表明不會重啟傳統核電廠，但承諾將大力投資於新一代核能技術，如小型模組化反應爐（SMR）與核融合科技等，被外界視為德國能源政策的大轉彎。
環境部今舉辦「2025亞洲碳定價論壇」，Jürgen Landgrebe表示，很多國家落實碳費和總量管制與排放交易（ETS），這樣的作法在台灣也在緊鑼密鼓進行中。此外，德國希望2045年達到淨零，這樣的目標就要讓煤炭慢慢退場，現在德國已經沒有核電了，這樣的目標依然是個挑戰。
針對顧問談及德國要淨零，沒有核能會是挑戰一事，環境部長彭啓明表示，德國前2周的能源報告指出，德國2030年再生能源占比要達到8成，而核能目前還沒有定論，不過全球對新式核能技術還在討論中，這是可以期待的，我們也不排斥，現階段也正在找更安全且沒有核廢料的核能技術。
