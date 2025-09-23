聽新聞
0:00 / 0:00
影／德國廢核難達淨零碳排 彭啟明：未來乾淨核能可列選項
環境部今天舉辦「2025亞洲碳定價論壇」，本次論壇攜手國際夥伴德國排放交易局擔任知識夥伴，邀請歐洲及亞洲鄰近國家的碳市場專家，與我國產、官、學、研代表以及水泥、鋼鐵、石化業者等利害關係人齊聚，共同探討全球碳交易制度的發展趨勢與挑戰，期望透過經驗分享借鏡，協助環境部規畫出兼顧溫室氣體減量與經濟永續發展的政策措施。
環境部並邀請德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）及環境部顧問 Dr.Jirgen Landgrebe 出席致詞，借重德國與歐洲國家成熟的碳交易經驗，為台灣碳交易市場發展提供經驗與方向。環境部長彭啟明隨後接受媒體記者聯訪，針對與會的環境部顧問 Dr.Jirgen Landgrebe表示：德國若沒有核能輔助，難以達成淨零碳排，這對台灣是否有啟示？彭啟明回應：德國也還在討論乾淨能源議題，核能重新使用尚未定論，台灣也將尋找新型態的乾淨能源，未來若核廢料問題有解，不排除使用新式核能發電。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️樺加沙最新風雨預測出爐！ 6縣市達停班課標準
▪️樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊
▪️氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言