影／德國廢核難達淨零碳排 彭啟明：未來乾淨核能可列選項

環境部今天舉辦「2025亞洲碳定價論壇」，本次論壇攜手國際夥伴德國排放交易局擔任知識夥伴，邀請歐洲及亞洲鄰近國家的碳市場專家，與我國產、官、學、研代表以及水泥、鋼鐵、石化業者等利害關係人齊聚，共同探討全球碳交易制度的發展趨勢與挑戰，期望透過經驗分享借鏡，協助環境部規畫出兼顧溫室氣體減量與經濟永續發展的政策措施。

環境部並邀請德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）及環境部顧問 Dr.Jirgen Landgrebe 出席致詞，借重德國與歐洲國家成熟的碳交易經驗，為台灣碳交易市場發展提供經驗與方向。環境部長彭啟明隨後接受媒體記者聯訪，針對與會的環境部顧問 Dr.Jirgen Landgrebe表示：德國若沒有核能輔助，難以達成淨零碳排，這對台灣是否有啟示？彭啟明回應：德國也還在討論乾淨能源議題，核能重新使用尚未定論，台灣也將尋找新型態的乾淨能源，未來若核廢料問題有解，不排除使用新式核能發電。 環境部今天舉辦「2025亞洲碳定價論壇」，環境部長彭啟明（左五）、德國在台協會處長狄嘉信（右五）、環境部顧問 Dr.Jirgen Landgrebe（左四）等歐亞國家的碳市場專家與我國產、官、學、研代表一同合影。記者許正宏／攝影 環境部今天舉辦「2025亞洲碳定價論壇」，環境部顧問 Dr.Jirgen Landgrebe（圖）致詞時提到，德國若沒有核能輔助，難以達成淨零碳排。記者許正宏／攝影 環境部今天舉辦「2025亞洲碳定價論壇」，環境部長彭啟明（圖）與會致詞。記者許正宏／攝影

