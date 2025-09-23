快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

聽新聞
0:00 / 0:00

國科會與韓國NDMI簽署合作備忘錄 強化跨國防減災合作

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台韓兩地地理與災害型態相近，國家災害防救科技中心與韓國國家災害管理研究院將共同研究與培訓人才，拓展國際連結。圖／國科會提供
台韓兩地地理與災害型態相近，國家災害防救科技中心與韓國國家災害管理研究院將共同研究與培訓人才，拓展國際連結。圖／國科會提供

國科會國家災害防救科技中心與韓國國家災害管理研究院（NDMI）本月在韓國仁川簽署合作備忘錄，雙方將建立防災研究協作機制，共同提升區域防災能量與社會韌性。

根據協議，合作重點涵蓋研究、技術應用、教育訓練與國際連結。雙方未來將透過研討會、研究成果展示與機構互訪，推動資訊與技術共享，並開展教育與培訓合作，藉此拓展跨國合作的深度與廣度。

NDMI隸屬於韓國行政安全部，設於蔚山廣域市，是該國防災與安全管理的重要政策支援中心。近年NDMI積極投入預警科技、資料分析與災後鑑識，並在國際合作上扮演關鍵角色。該機構設有多個研究處與專責中心，涵蓋地震減災、潛在風險評估、乾旱應對、韌性研究與災害安全實驗等領域，現有百餘名研究與行政人員。

災防科技中心主任陳宏宇指出，台韓兩國地理環境與災害型態相近，因此將優先針對豪雨、坡地災害、複合災害與新興風險展開共同研究。同時，雙方也將以雙邊課程、技術研討會與互訪為核心，強化人才培育與科研能量。這次合作呼應國科會「以防災科研支撐國土安全與社會韌性」的政策方向。

韓國NDMI院長吳錦昊則表示，雙方將共同參與區域倡議與國際會議，發揮示範與擴散效果。在技術合作方面，將加速資料的共享、預警服務、決策支援平台與災害衝擊評估的應用與落實。

延伸閱讀

桃園教育局攜手社區 強化霞雲國小親師生防災觀念

韓國統一教會長涉賄賂前第一夫人 法院裁定羈押

台日韓3中央大學簽合作聯盟 助力跨國高教交流

台灣團隊突破材料限制 助高速省電新型記憶體攻商用

相關新聞

瘦身天菜！一圖秒懂洗切水蓮不再打結 專家揭下鍋前加「1步驟」更脆甜

清脆爽口的「水蓮」是不少家庭與熱炒店的常見菜色，近年更成為養生族群的新寵。水蓮一年四季皆有生產，其中以高雄美濃為最大產地，植株可長達130公分，是一種「會拉長的蔬菜」。

國慶擴大規模旗海飄揚 蔣萬安宣布「超實用國慶禮」3亮點

迎接雙十國慶，北市長蔣萬安宣布今年國慶日活動三大亮點，除限量好禮三千個「國慶椅」開放民眾線上登記抽籤；國慶日當天學童拿數...

影／「希望延後忘了家人的這一天」 71歲婦自費百萬嘗試失智症新藥

失智症難照護，常讓家屬疲於奔命，及早治療是關鍵。屏東71歲鍾姓婦人5年前開始出現記憶與認知退化，後經檢查腦部發現類澱粉蛋...

首款鈣鈦礦檢測器 提昇核子醫學掃描技術

核子醫學掃描變便宜了！中國醫學研究團隊研發出全球首款「鈣鈦礦檢測器」，有助於核子醫學掃描更加精確清晰…

江祖平案引討論 籲嚴管三級管藥 基層藥師與防暴聯盟：譴責化學性暴力

藝人江祖平日前指控遭電視台高層之子下藥性侵，引發各界對管制藥品取得、轉讓等疑慮。基層藥師協會與台灣防暴聯盟今天發布聯合聲...

網傳偏鄉牙醫年薪最高可達600萬元？ 衛福部口腔司最新回應了

偏鄉牙醫缺乏，衛福部規畫「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」因遭到本土小牙醫聯盟反對而暫停。近期網路傳出「偏鄉牙醫年薪最高可達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。