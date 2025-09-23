國科會與韓國NDMI簽署合作備忘錄 強化跨國防減災合作

國科會國家災害防救科技中心與韓國國家災害管理研究院（NDMI）本月在韓國仁川簽署合作備忘錄，雙方將建立防災研究協作機制，共同提升區域防災能量與社會韌性。

根據協議，合作重點涵蓋研究、技術應用、教育訓練與國際連結。雙方未來將透過研討會、研究成果展示與機構互訪，推動資訊與技術共享，並開展教育與培訓合作，藉此拓展跨國合作的深度與廣度。

NDMI隸屬於韓國行政安全部，設於蔚山廣域市，是該國防災與安全管理的重要政策支援中心。近年NDMI積極投入預警科技、資料分析與災後鑑識，並在國際合作上扮演關鍵角色。該機構設有多個研究處與專責中心，涵蓋地震減災、潛在風險評估、乾旱應對、韌性研究與災害安全實驗等領域，現有百餘名研究與行政人員。

災防科技中心主任陳宏宇指出，台韓兩國地理環境與災害型態相近，因此將優先針對豪雨、坡地災害、複合災害與新興風險展開共同研究。同時，雙方也將以雙邊課程、技術研討會與互訪為核心，強化人才培育與科研能量。這次合作呼應國科會「以防災科研支撐國土安全與社會韌性」的政策方向。

韓國NDMI院長吳錦昊則表示，雙方將共同參與區域倡議與國際會議，發揮示範與擴散效果。在技術合作方面，將加速資料的共享、預警服務、決策支援平台與災害衝擊評估的應用與落實。

