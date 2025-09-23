中藥大廠「港香蘭」違反GMP遭要求停產 藥師質疑公告慢：前3天還出貨

衛福部中醫藥司22日公布，本土中藥大廠「港香蘭」因嚴重違反優良製造規範（GMP），共16項產品停止製造。基層藥師協會理事長沈采穎說，從去年起，想要叫港香蘭藥廠的產品就遇到困難，先說原物料缺貨，後來又指出因為許可證出問題無法製造，8月起退還進貨費用，但直至公布停止製造前3天，港香蘭仍供藥連鎖藥局，「從查廠發現問題到公告間有空窗期，恐影響用藥安全。」

沈采穎表示，港香蘭產品包括藥局可販售的指示用藥，以及供應中醫診所需調劑的藥物，在藥局最常見的是「藿香正氣散」，可用來治療腸胃型感冒、中暑等常見疾病，她從去年開始就發現港香蘭藥品缺貨，原先藥廠人員預計四、五月可恢復供貨，但到了8月，卻直接退還她已繳交的訂購費用，基層藥局相關群組也開始討論，港香蘭供藥出現問題一事。

不過，直至衛福部公告停產前3天，仍有在連鎖藥局任職的藥師反應，港香蘭突然供貨3項該藥局過去不曾販售的藥品。沈采穎說，港香蘭違反GMP被停止生產，嚴重程度與去年永豐輸液被要求停產相似，在事件曝光前，通常藥廠在官方查廠後，於公告前二、三個月就會知道即將被停止生產，港香蘭卻選在公告前三天突然供藥連鎖藥局，「是否急著消化庫存？」

沈采穎表示，港香蘭藥廠在基層發現問題後，一再隱匿實情，未告知將被停業，而衛福部從查廠發現問題，到公告周知之間，有長達2個月空窗期，「這中間民眾用藥安全如何把關？公告前三天出的貨，品質是否有問題？」何況民眾不會知道要看衛福部公告，藥師也不是每天都會上網檢查各家藥廠是否出了問題，發現時間恐還要更晚，盼衛福部基於民眾用藥安全，加速公告程序。

根據衛福部中醫藥司公告內容，港香蘭藥廠違法事項，包括於非GMP區域製造產品、破壞原核定三級區之生產環境、不同時間生產品項使用相同批號、查核時生產中之產品無批次製造紀錄、製程與原始查驗登記核定事項不符、原始試驗數據缺漏或未依規定執行試驗、人員記錄不實及數據造假、部分原料庫存及流向不明及未建立完整運銷紀錄等情形。

