快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

聽新聞
0:00 / 0:00

中藥大廠「港香蘭」違反GMP遭要求停產 藥師質疑公告慢：前3天還出貨

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
本土中藥大廠「港香蘭」於南科「綠色健康知識館」展示各式藥品研發器材與樣品。本報資料照片。
本土中藥大廠「港香蘭」於南科「綠色健康知識館」展示各式藥品研發器材與樣品。本報資料照片。

衛福部中醫藥司22日公布，本土中藥大廠「港香蘭」因嚴重違反優良製造規範（GMP），共16項產品停止製造。基層藥師協會理事長沈采穎說，從去年起，想要叫港香蘭藥廠的產品就遇到困難，先說原物料缺貨，後來又指出因為許可證出問題無法製造，8月起退還進貨費用，但直至公布停止製造前3天，港香蘭仍供藥連鎖藥局，「從查廠發現問題到公告間有空窗期，恐影響用藥安全。」

沈采穎表示，港香蘭產品包括藥局可販售的指示用藥，以及供應中醫診所需調劑的藥物，在藥局最常見的是「藿香正氣散」，可用來治療腸胃型感冒、中暑等常見疾病，她從去年開始就發現港香蘭藥品缺貨，原先藥廠人員預計四、五月可恢復供貨，但到了8月，卻直接退還她已繳交的訂購費用，基層藥局相關群組也開始討論，港香蘭供藥出現問題一事。

不過，直至衛福部公告停產前3天，仍有在連鎖藥局任職的藥師反應，港香蘭突然供貨3項該藥局過去不曾販售的藥品。沈采穎說，港香蘭違反GMP被停止生產，嚴重程度與去年永豐輸液被要求停產相似，在事件曝光前，通常藥廠在官方查廠後，於公告前二、三個月就會知道即將被停止生產，港香蘭卻選在公告前三天突然供藥連鎖藥局，「是否急著消化庫存？」

沈采穎表示，港香蘭藥廠在基層發現問題後，一再隱匿實情，未告知將被停業，而衛福部從查廠發現問題，到公告周知之間，有長達2個月空窗期，「這中間民眾用藥安全如何把關？公告前三天出的貨，品質是否有問題？」何況民眾不會知道要看衛福部公告，藥師也不是每天都會上網檢查各家藥廠是否出了問題，發現時間恐還要更晚，盼衛福部基於民眾用藥安全，加速公告程序。

根據衛福部中醫藥司公告內容，港香蘭藥廠違法事項，包括於非GMP區域製造產品、破壞原核定三級區之生產環境、不同時間生產品項使用相同批號、查核時生產中之產品無批次製造紀錄、製程與原始查驗登記核定事項不符、原始試驗數據缺漏或未依規定執行試驗、人員記錄不實及數據造假、部分原料庫存及流向不明及未建立完整運銷紀錄等情形。

延伸閱讀

台北國際照顧博覽會 「鄰近健康」分享社區藥局如何奇兵突圍？

止痛藥Tylenol恐影響孩子...美國將加註警語 藥師：勿恐慌用藥前先諮詢

思覺失調、心衰竭藥物相繼缺藥 藥師籲政府出手：健保署別只會砍藥價

醫院藥師人力缺口逾2成⋯藥界熱議「藥學技術員」解荒 基層強烈反對

相關新聞

瘦身天菜！一圖秒懂洗切水蓮不再打結 專家揭下鍋前加「1步驟」更脆甜

清脆爽口的「水蓮」是不少家庭與熱炒店的常見菜色，近年更成為養生族群的新寵。水蓮一年四季皆有生產，其中以高雄美濃為最大產地，植株可長達130公分，是一種「會拉長的蔬菜」。

國慶擴大規模旗海飄揚 蔣萬安宣布「超實用國慶禮」3亮點

迎接雙十國慶，北市長蔣萬安宣布今年國慶日活動三大亮點，除限量好禮三千個「國慶椅」開放民眾線上登記抽籤；國慶日當天學童拿數...

影／「希望延後忘了家人的這一天」 71歲婦自費百萬嘗試失智症新藥

失智症難照護，常讓家屬疲於奔命，及早治療是關鍵。屏東71歲鍾姓婦人5年前開始出現記憶與認知退化，後經檢查腦部發現類澱粉蛋...

首款鈣鈦礦檢測器 提昇核子醫學掃描技術

核子醫學掃描變便宜了！中國醫學研究團隊研發出全球首款「鈣鈦礦檢測器」，有助於核子醫學掃描更加精確清晰…

江祖平案引討論 籲嚴管三級管藥 基層藥師與防暴聯盟：譴責化學性暴力

藝人江祖平日前指控遭電視台高層之子下藥性侵，引發各界對管制藥品取得、轉讓等疑慮。基層藥師協會與台灣防暴聯盟今天發布聯合聲...

網傳偏鄉牙醫年薪最高可達600萬元？ 衛福部口腔司最新回應了

偏鄉牙醫缺乏，衛福部規畫「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」因遭到本土小牙醫聯盟反對而暫停。近期網路傳出「偏鄉牙醫年薪最高可達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。