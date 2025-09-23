快訊

川普稱孕婦服止痛藥恐增自閉兒風險？ 醫：該用藥就用藥

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
美國總統川普22日警告孕婦與幼童應避免服用非處方止痛藥泰諾Tylenol，宣稱該藥品含活性成分「乙醯胺酚」 與幼兒自閉症有關聯。記者陳雨鑫／攝影
美國總統川普22日警告孕婦與幼童應避免服用非處方止痛藥泰諾Tylenol，宣稱該藥品含活性成分「乙醯胺酚」 與幼兒自閉症有關聯。記者陳雨鑫／攝影

美國總統川普於美國時間22日在白宮宣布，孕婦服用非處方止痛藥「泰諾」（Tylenol），其活性成分「乙醯胺酚」（Acetaminophen）可能與幼兒自閉症有關。美國婦產科醫師學會（ACOG）指出，這是相當不負責任的說法，並沒有明確證據兩者有直接關連。國內專家也呼籲「該用藥就用藥」，應遵照醫囑服用，確保母嬰安全。

川普22日發布重大聲明表示，懷孕期間使用常見止痛藥泰諾（學名乙醯氨酚）可能與胎兒未來罹患自閉症的風險有關，他也推薦一種葉酸衍生物「亞葉酸鈣」（Leucovorin）作為改善自閉症症狀的潛在療法。美國婦產科醫師學會透過聲明強調，這種說法是向孕婦傳遞錯誤訊息，危險且不負責任。

台灣婦產科醫學會前理事長、馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照說，川普的說法已經引發醫學界強烈反彈，這項說法可能讓真正需要用藥的患者受到影響。一般來說，孕婦應避免使用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），特別是在懷孕20周後，可能導致羊水過少，增加早產、胎兒窘迫、出生後呼吸系統問題等風險。

黃閔照強調，孕婦32周後，更要避免使用非類固醇消炎藥，否則易提高新生兒肺高壓的機率，危及性命。孕婦如果要吃感冒藥、止痛藥，一定要先跟婦產科醫師討論，也不要自行購買成藥，增添懷孕期的風險。在懷孕期間，乙醯胺酚（普拿疼）是較安全的止痛選擇，與自閉症並無證實的關聯，但服用時務必遵守指示劑量。

「過去也曾有超音波照多了會導致自閉症的錯誤說法」黃閔照呼籲，孕婦若需藥物治療，應在醫師評估下謹慎使用，若有嚴重症狀，該用藥就用藥，並遵照時間使用，以確保藥效。更要避免自行服用成藥或來路不明的保健食品、中藥，孕期用藥需特別謹慎，以確保母嬰健康。

