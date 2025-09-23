快訊

民航局組行動團力推參與ICAO 國際關注度高

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
民航局組行動團力推參與ICAO。圖／民航局提供
民航局組行動團力推參與ICAO。圖／民航局提供

國際民航組織（ICAO）9月23日起在加拿大蒙特婁召開第42屆大會，為展現台灣積極爭取參與ICAO決心，交通部民用航空局組團前往加拿大，配合外交部舉辦系列活動，積極向全球民航社群發聲，呼籲國際社會支持台灣參與ICAO。

ICAO行動團由民航局副局長林俊良率領，19日抵達蒙特婁後，隨即展開相關活動及接受外媒專訪。於當地時間9月22日上午假加拿大國會國家新聞發布廳舉辦國際記者會，加拿大國會議員Judy Sgro及Michael Cooper也到場聲援，公開支持臺灣參與ICAO，並呼籲國際媒體關注，進一步提升台灣在全球民航議題上的能見度。

國際媒體除關注台灣被排除 ICAO 的問題，也詢問各國能如何協助，以及台灣參與ICAO的意義與貢獻。

本月22日傍晚，在外交部舉辦的我國外交酒會中，交通部長陳世凱也透過預錄影片向國際民航社群喊話。陳世凱嚴正指出，中國近年多次未依ICAO規範提前公告，即逕行在Taipei FIR發布軍演或限制空域，增加航空公司風險與成本。部長呼籲，唯有台灣納入ICAO合作機制，才能確保「無縫天空」。林俊良也強調，唯有包容所有利害關係人，才能確保國際航空安全無縫銜接。台灣願基於專業實力與責任，攜手國際民航社群，實現「安全天空、永續未來」的共同願景。

此外，陳世凱亦投書國際媒體，已有包括帛琉、印尼、韓國、史瓦帝尼、紐西蘭及加拿大等15國媒體刊登，進一步揭示台灣在維護全球航空安全及推動區域永續發展中的責任與貢獻，呼籲國際社會共同支持台灣納入ICAO。

民航局指出，因無法參與ICAO，無法在大會就相關議題進行討論，行動團亦將透過與友邦、友我國家及民航專業非政府國際組織之雙邊會談，掌握重要民航議題之最新進展，以利接軌國際。

民航局組成行動團前往加拿大蒙特婁，由副局長林俊良（左）率隊，一行人展開相關活動與接受媒體專訪。圖／民航局提供
民航局組成行動團前往加拿大蒙特婁，由副局長林俊良（左）率隊，一行人展開相關活動與接受媒體專訪。圖／民航局提供

