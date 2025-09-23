《男公館》眾星登釜山影視節 王彩樺驚喜現身記者會

快訊

（左起）監製辛誌諭、羅宏正、周予天、石知田、吳思賢、王彩樺、陳奕、張立昂、導演郝心翔、監製張正芬出席韓國釜山影視節。圖／聯合數位文創提供
台灣影集《男公館》近日受邀參加釜山影視節，並於大會播放《男公館》片花，現場獲得來自各國發行商與平台的熱烈好評，甚至有粉絲自掏腰包進場支持。客串演出《男公館》的王彩樺，更驚喜現身記者會，不僅盛裝出席，還被眾男演員公主抱，成為活動最高潮。

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔執導，陳奕擔任製作人，聯合數位文創共同出品的《男公館》，主演張立昂、羅宏正、周予天、吳思賢，石知田共同出席由韓國釜山影展主辦的亞洲內容暨電影市場展（Asian Contents & Film Market）「男公館記者會」，眾演員與現場國際發行商、平台方及媒體，現場還有吳思賢媽媽與姐姐及陳奕老婆一起觀賞由AXN國際發行的《男公館》片花。

監製張正芬表示，《男公館》不僅眾男演員為台灣偶像劇男主角，同時客串陣容堅強，其中客串演出貴婦客人的王彩樺表示，男公館主創團隊專業，導演郝心翔對每一個鏡頭的專業要求，加上因為劇中有一場與陳奕大尺度親密戲，當製作人陳奕邀請即立馬答應，同時戲外也是吳思賢的乾媽，所以特別飛來釜山站台支持。

記者會上，陳奕忙於阻止王彩樺過度分享親密戲細節，王彩樺仍幽默表示：「陳奕你老婆在台下，我老公也在台下，我們是專業演員，不用怕。」演員們也分享角色趣事：張立昂以流利英文加韓語介紹角色，獲國際片商熱烈迴響；吳思賢忍不住調侃自己是劇中穿最少的男公關，笑稱省下的服裝費換成每餐吃雙份；羅宏正以短髮新造型亮相，並重現主視覺姿勢；周予天則透露此次來釜山是為兌現拍攝期間「撲克牌輸家到釜山請咖啡｣的承諾，由羅宏正請大家喝咖啡。

張立昂、石知田、羅宏正驚喜遇到日本明星小栗旬。圖／聯合數位文創提供
首次參加釜山影視節的《男公館》男演員們，晚間收工後前往海雲台夜遊，意外地捕獲野生日本明星小栗旬。監製辛誌諭興奮表示，當初就是看了小栗旬演男公關的電影而有了產生製作影集《男公館》的想法。石知田更以英文上前與小栗旬打招呼，還模仿其電影《漂撇男子漢》招牌武打飛踢動作，並與張立昂、羅宏正一同自拍留念，為本次釜山之行增添特別驚喜。

