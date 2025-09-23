瘦身天菜！一圖秒懂洗切水蓮不再打結 專家揭下鍋前加「1步驟」更脆甜
清脆爽口的「水蓮」是不少家庭與熱炒店的常見菜色，近年更成為養生族群的新寵。水蓮一年四季皆有生產，其中以高雄美濃為最大產地，植株可長達130公分，是一種「會拉長的蔬菜」。
美濃在地人稱「水蓮」為「野蓮」，學名為龍骨瓣莕菜（Nymphoides hydrophylla）口感爽脆、帶有甜味，營養價值相當高，富含膳食纖維、鐵、鉀、鈣、鎂等礦物質，促進消化與排使，而且每100公克熱量僅有17大卡，受到不少減重族喜愛。由於其鉀離子含量較高，患有慢性腎臟病或需限鉀飲食的病友不宜過量食用。
長長的水蓮買回家後該如何處理，常讓人傷腦筋。農糧署就提供一套簡單又不打結的洗切法：
1️⃣將橡皮圈往後推固定後，切除根部，在水中順著捲曲方向搓洗
2️⃣洗淨後捲起來，從中間先切一刀，對半處理更順手
3️⃣將斷處整理好，切成7～8公分段，輕鬆不糾結
農糧署也提供水蓮的料理小祕訣：
🔹 下鍋前先將水蓮泡水約20分鐘，讓莖葉吸飽水分，炒起來更脆甜。
🔸 快炒是最佳料理法，大火炒1分鐘，搭配破布子、薑絲或肉絲，就能端上一盤色香味俱全的好菜。
此外，水蓮還能變化出多種創意料理，例如搭配培根、蒜末與奶油，炒香後再加入蛋液，做成水蓮玉子燒，滑嫩中帶點脆感，別有一番風味。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️樺加沙最新風雨預測出爐！ 6縣市達停班課標準
▪️樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊
▪️氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言