聯合新聞網／ 綜合報導
水蓮又名野蓮，是一種「會拉長的蔬菜」，隨著水的深度越長越長，可長至130公左右。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
清脆爽口的「水蓮」是不少家庭與熱炒店的常見菜色，近年更成為養生族群的新寵。水蓮一年四季皆有生產，其中以高雄美濃為最大產地，植株可長達130公分，是一種「會拉長的蔬菜」。

美濃在地人稱「水蓮」為「野蓮」，學名為龍骨瓣莕菜（Nymphoides hydrophylla）口感爽脆、帶有甜味，營養價值相當高，富含膳食纖維、鐵、鉀、鈣、鎂等礦物質，促進消化與排使，而且每100公克熱量僅有17大卡，受到不少減重族喜愛。由於其鉀離子含量較高，患有慢性腎臟病或需限鉀飲食的病友不宜過量食用。

長長的水蓮買回家後該如何處理，常讓人傷腦筋。農糧署就提供一套簡單又不打結的洗切法：

1️⃣將橡皮圈往後推固定後，切除根部，在水中順著捲曲方向搓洗

2️⃣洗淨後捲起來，從中間先切一刀，對半處理更順手

3️⃣將斷處整理好，切成7～8公分段，輕鬆不糾結

農糧署也提供水蓮的料理小祕訣：

🔹 下鍋前先將水蓮泡水約20分鐘，讓莖葉吸飽水分，炒起來更脆甜。

🔸 快炒是最佳料理法，大火炒1分鐘，搭配破布子、薑絲或肉絲，就能端上一盤色香味俱全的好菜。

此外，水蓮還能變化出多種創意料理，例如搭配培根、蒜末與奶油，炒香後再加入蛋液，做成水蓮玉子燒，滑嫩中帶點脆感，別有一番風味。

圖／擷自鮮享農YA - 農糧署臉書專頁
農糧署 減重 減肥

瘦身天菜！一圖秒懂洗切水蓮不再打結 專家揭下鍋前加「1步驟」更脆甜

