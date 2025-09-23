台灣最猛鬧鬼地標《辛亥隧道》開鏡！ 李多慧直呼「想見鬼」嚇壞眾人

全台最有名的鬧鬼地標「辛亥隧道」的恐怖故事確定影視化！電影《辛亥隧道》由《器子》導演簡學彬執導，集結鋼鐵女神徐若瑄、啦啦隊女神李多慧及演力派演員李李仁、季芹、古斌及頑童小春共同演出，大膽揭開走不出隧道鬼打牆的密秘。導演簡學彬經過六年田調與籌備，建構出此地的恐怖境界，電影預計2026年暑假上映。

電影《辛亥隧道》9月21日於成功片廠舉行開鏡，特別邀請法師坐鎮，祈求拍攝順利，主演群都現身參與開鏡儀式。其中來自韓國的啦啦隊女神李多慧首次躍上大銀幕，便大膽挑戰恐怖題材，她表示本來期待可以演出台灣的愛情作品，沒想到第一部竟然是恐怖片。李多慧覺得非常期待，「我想要見鬼！」跳脫的反應，讓一起演出的季芹和李李仁都驚訝，覺得她膽子太大。李多慧在電影中扮演台韓混血兒，許多台詞都台韓交雜，導演簡學彬透露她的角色會是全片最辛苦的一個。

（左起）蒲禾菲、季芹、李多慧出席《辛亥隧道》開鏡儀式。圖／華映娛樂提供

劇中季芹飾演李多慧的母親，為培養母女感情，每次見面都用韓文對她說「媽媽很愛你」。季芹透露對於演恐怖片很緊張，特別去求了護身符，本來也想再幫戲中女兒李多慧求一個，打趣表示「但多慧想要見到鬼，我想就先不需要了！」

李李仁則首度演出鬼片，這次扮演教授致力研究「辛亥隧道」內的靈異現象，還要挑戰日文台詞。他表示辛亥隧道的傳說充滿吸引力，覺得非常值得嘗試。王品澔在片中扮演李李仁的學生，而獲選台北電影節非常新人的蒲禾菲演出的角色相當神秘，導演簡學彬表示是一位很特殊的舞蹈家。而古斌和小春則是扮計程車司機好友，他們都因隧道的怪象改變了命運，更牽引出隧道鬧鬼的起源。

《辛亥隧道》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、轅年視覺創意股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、昕璟娛樂股份有限公司、大慕可可股份有限公司、三皇生物科技股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司、良人行影業有限公司、三洋維士比集團、宏將影業有限公司出品，華映娛樂股份有限公司製作，預計於2026年暑假上映。

商品推薦