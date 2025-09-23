快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

台灣最猛鬧鬼地標《辛亥隧道》開鏡！ 李多慧直呼「想見鬼」嚇壞眾人

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《辛亥隧道》於9月21日舉辦開鏡儀式。圖／華映娛樂提供
《辛亥隧道》於9月21日舉辦開鏡儀式。圖／華映娛樂提供

全台最有名的鬧鬼地標「辛亥隧道」的恐怖故事確定影視化！電影《辛亥隧道》由《器子》導演簡學彬執導，集結鋼鐵女神徐若瑄、啦啦隊女神李多慧及演力派演員李李仁、季芹、古斌及頑童小春共同演出，大膽揭開走不出隧道鬼打牆的密秘。導演簡學彬經過六年田調與籌備，建構出此地的恐怖境界，電影預計2026年暑假上映。

電影《辛亥隧道》9月21日於成功片廠舉行開鏡，特別邀請法師坐鎮，祈求拍攝順利，主演群都現身參與開鏡儀式。其中來自韓國的啦啦隊女神李多慧首次躍上大銀幕，便大膽挑戰恐怖題材，她表示本來期待可以演出台灣的愛情作品，沒想到第一部竟然是恐怖片。李多慧覺得非常期待，「我想要見鬼！」跳脫的反應，讓一起演出的季芹和李李仁都驚訝，覺得她膽子太大。李多慧在電影中扮演台韓混血兒，許多台詞都台韓交雜，導演簡學彬透露她的角色會是全片最辛苦的一個。

（左起）蒲禾菲、季芹、李多慧出席《辛亥隧道》開鏡儀式。圖／華映娛樂提供
（左起）蒲禾菲、季芹、李多慧出席《辛亥隧道》開鏡儀式。圖／華映娛樂提供

劇中季芹飾演李多慧的母親，為培養母女感情，每次見面都用韓文對她說「媽媽很愛你」。季芹透露對於演恐怖片很緊張，特別去求了護身符，本來也想再幫戲中女兒李多慧求一個，打趣表示「但多慧想要見到鬼，我想就先不需要了！」

李李仁則首度演出鬼片，這次扮演教授致力研究「辛亥隧道」內的靈異現象，還要挑戰日文台詞。他表示辛亥隧道的傳說充滿吸引力，覺得非常值得嘗試。王品澔在片中扮演李李仁的學生，而獲選台北電影節非常新人的蒲禾菲演出的角色相當神秘，導演簡學彬表示是一位很特殊的舞蹈家。而古斌和小春則是扮計程車司機好友，他們都因隧道的怪象改變了命運，更牽引出隧道鬧鬼的起源。

《辛亥隧道》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、轅年視覺創意股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、昕璟娛樂股份有限公司、大慕可可股份有限公司、三皇生物科技股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司、良人行影業有限公司、三洋維士比集團、宏將影業有限公司出品，華映娛樂股份有限公司製作，預計於2026年暑假上映。

電影 女神 計程車司機

延伸閱讀

《辛亥隧道》是鬧鬼地標？徐若瑄x李多慧勇闖「最陰路段」

李多慧超級大膽想見鬼！不需平安符要撞邪「銀幕處女秀狂被讚」

專訪／陶子為李李仁「海巡」謝影迷 看他從「手不知道放哪」菜鳥變成老戲骨

《96分鐘》票房破3200萬 李李仁：很難忘的經驗，謝謝進戲院給我們鼓勵

相關新聞

香蕉放冰箱為何會變黑？ 營養師揭真相：仍能吃，但易長細菌

不少人會把香蕉放進冰箱來延長保存，卻發現外皮很快整片變黑，營養師老辜提醒，這並不是腐爛，而是「冷害」現象。由於低溫造成果皮細胞受損，加上酚類氧化反應，使香蕉表皮出現黑斑或變黑，雖然果肉仍能食用，但甜度、香氣與部分營養素會減少，風味明顯不如常溫保存。

入秋首波東北季風被連續颱風打亂 他曝此時可能南下

目前在西北太平洋有2個颱風，除了中颱浣熊，還有逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，但位於菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，上午生成熱...

今年爆首例「副傷寒」本土病例 患者曾赴印度 疾管署：感染源待釐清

衛福部疾管署今公布今年國內首例副傷寒病例，為北部20多歲外籍男性，今年6月24日至8月7日期間有印度旅遊史，8月上旬前來...

商保、健保都省錢！石崇良：在宅醫療保單擴及門診治療 年底可望上市

衛福部日前與金管會及壽險業者研商全民健保與商業醫療保險相關議題，研擬推出在宅醫療保單。衛福部長石崇良說，隨醫療科技進展，...

蛋價再降！買氣不佳蛋商公會宣布本周蛋價降3元 批發價周四下調至38元

台北市蛋商公會今表示，由於市場需求下降，買氣持續不佳，今決議本周蛋價調降3元，即日起產地價由每台斤31.5元降為28.5...

流感進入流行期！單周門急診量爆增13% 新冠疫情估10月中旬升溫

衛福部疾管署今公布，國內類流感門急診就診計11萬5930人次，較前一周上升13.1%，近期呈上升趨勢，且急診就診病例百分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。