台灣最猛鬧鬼地標《辛亥隧道》開鏡！ 李多慧直呼「想見鬼」嚇壞眾人
全台最有名的鬧鬼地標「辛亥隧道」的恐怖故事確定影視化！電影《辛亥隧道》由《器子》導演簡學彬執導，集結鋼鐵女神徐若瑄、啦啦隊女神李多慧及演力派演員李李仁、季芹、古斌及頑童小春共同演出，大膽揭開走不出隧道鬼打牆的密秘。導演簡學彬經過六年田調與籌備，建構出此地的恐怖境界，電影預計2026年暑假上映。
電影《辛亥隧道》9月21日於成功片廠舉行開鏡，特別邀請法師坐鎮，祈求拍攝順利，主演群都現身參與開鏡儀式。其中來自韓國的啦啦隊女神李多慧首次躍上大銀幕，便大膽挑戰恐怖題材，她表示本來期待可以演出台灣的愛情作品，沒想到第一部竟然是恐怖片。李多慧覺得非常期待，「我想要見鬼！」跳脫的反應，讓一起演出的季芹和李李仁都驚訝，覺得她膽子太大。李多慧在電影中扮演台韓混血兒，許多台詞都台韓交雜，導演簡學彬透露她的角色會是全片最辛苦的一個。
劇中季芹飾演李多慧的母親，為培養母女感情，每次見面都用韓文對她說「媽媽很愛你」。季芹透露對於演恐怖片很緊張，特別去求了護身符，本來也想再幫戲中女兒李多慧求一個，打趣表示「但多慧想要見到鬼，我想就先不需要了！」
李李仁則首度演出鬼片，這次扮演教授致力研究「辛亥隧道」內的靈異現象，還要挑戰日文台詞。他表示辛亥隧道的傳說充滿吸引力，覺得非常值得嘗試。王品澔在片中扮演李李仁的學生，而獲選台北電影節非常新人的蒲禾菲演出的角色相當神秘，導演簡學彬表示是一位很特殊的舞蹈家。而古斌和小春則是扮計程車司機好友，他們都因隧道的怪象改變了命運，更牽引出隧道鬧鬼的起源。
《辛亥隧道》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、轅年視覺創意股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、昕璟娛樂股份有限公司、大慕可可股份有限公司、三皇生物科技股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司、良人行影業有限公司、三洋維士比集團、宏將影業有限公司出品，華映娛樂股份有限公司製作，預計於2026年暑假上映。
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙降臨班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」
▪️樺加沙颱風漸遠離 氣象署：「這些縣市」超大豪雨下到晚上
▪️最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言