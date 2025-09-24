無糖不等於無害！牙醫警告氣泡水恐侵蝕琺瑯質 飲用量是關鍵

根據日媒「yorozoo news」報導，英國「口腔保健財團」（Oral Health Foundation）的醫師本．阿特金斯（Dr. Ben Atkins）提醒，氣泡水雖號稱清爽無糖，仍可能侵蝕牙齒琺瑯質。原因在於碳酸讓飲品呈弱酸性，與酸鹼值為中性的自來水相比，更容易微量的侵蝕溶解牙齒表面。阿特金斯醫師說，在飲用後氣泡水後，當牙齒再與食物摩擦，會有極細小的琺瑯碎屑脫落，若多年累積下來，流失量不可小覷。

他指出，問題出在「碳酸與氣泡」，碳酸再弱仍是酸，長期且高頻率的接觸都可能帶來不良影響。對於把氣泡水當日常補水飲品的人，阿特金斯給出明確的飲用頻率，「一週喝一次左右不必擔心；如果一天要喝到3瓶，就該減少飲用量，改成是偶爾嘉獎自己的飲料，而不是天天喝。」

專家強調，應該將氣泡水當作偶爾為之的清爽選擇，而非日常的主要補水來源，並提醒飲用頻率與總量才是風險的關鍵。許多人以為無糖等於對牙齒無害，但即使些微的酸度同樣會影響琺瑯質，長期累積下來仍有風險，建議可以用吸管飲用、減少與牙齒直接接觸的時間，也應避免在睡前飲用。飲用後，儘量用清水漱口或刷牙，恢復口腔的中性環境，也是有效的方法。