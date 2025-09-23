更新到watchOS 26就能用！Apple Watch「睡眠分數」新功能助你好眠

現代人生活步調急促、面臨內外多重壓力，也讓睡眠障礙問題也變得越來越普遍。隨著watchOS 26正式上線，Apple Watch為用戶提供了全新「睡眠分數」功能，讓使用者能更清楚掌握每晚的睡眠品質。這項功能可說是對既有「睡眠追蹤」的進一步升級，透過多項數據進行分析，提供更具體且量化的結果，幫助使用者養成規律睡眠習慣，並提升日常健康管理。

與以往僅能看到睡眠時長與階段的資訊不同，這次Apple更參考美國睡眠醫學學會等權威機構的指引，「睡眠分數」會依據4大關鍵因素進行綜合評分，包括：實際睡眠時間、就寢時間的規律性、睡眠中醒來的頻率，搭配原本各個睡眠階段（淺眠、深眠、REM等）的數據，計算出綜合分數並分成5個等級，讓使用者快速判斷當晚睡眠狀況，同時也能清楚了解影響分數的具體原因。

「睡眠分數」會在使用者起床後約15分鐘自動生成，方便起床準備的同時檢視狀態。此外，所有數據都能同步至iPhone的「健康」App，使用者可在其中查看完整的睡眠紀錄，包括每晚的細節分析，以及週、月、半年等長期趨勢圖表，進一步追蹤睡眠變化，協助調整生活作息。

更棒的是，這項功能並不限於最新款的Apple Watch。只要手錶能升級至watchOS 26，並搭配更新至iOS 26的iPhone 11或後續機型，就能使用「睡眠分數」。支援的機型涵蓋Apple Watch Series 6以上、Apple Watch SE第2代或更新版本，以及所有Apple Watch Ultra機型。更貼心的是，這項功能不需要額外的感測器或硬體，支援的裝置即可直接啟用。