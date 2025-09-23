快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

聽新聞
0:00 / 0:00

更新到watchOS 26就能用！Apple Watch「睡眠分數」新功能助你好眠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
隨著watchOS 26正式上線，Apple Watch為用戶提供全新「睡眠分數」功能。記者黃筱晴／攝影
隨著watchOS 26正式上線，Apple Watch為用戶提供全新「睡眠分數」功能。記者黃筱晴／攝影

現代人生活步調急促、面臨內外多重壓力，也讓睡眠障礙問題也變得越來越普遍。隨著watchOS 26正式上線，Apple Watch為用戶提供了全新「睡眠分數」功能，讓使用者能更清楚掌握每晚的睡眠品質。這項功能可說是對既有「睡眠追蹤」的進一步升級，透過多項數據進行分析，提供更具體且量化的結果，幫助使用者養成規律睡眠習慣，並提升日常健康管理。

與以往僅能看到睡眠時長與階段的資訊不同，這次Apple更參考美國睡眠醫學學會等權威機構的指引，「睡眠分數」會依據4大關鍵因素進行綜合評分，包括：實際睡眠時間、就寢時間的規律性、睡眠中醒來的頻率，搭配原本各個睡眠階段（淺眠、深眠、REM等）的數據，計算出綜合分數並分成5個等級，讓使用者快速判斷當晚睡眠狀況，同時也能清楚了解影響分數的具體原因。

「睡眠分數」會在使用者起床後約15分鐘自動生成，方便起床準備的同時檢視狀態。此外，所有數據都能同步至iPhone的「健康」App，使用者可在其中查看完整的睡眠紀錄，包括每晚的細節分析，以及週、月、半年等長期趨勢圖表，進一步追蹤睡眠變化，協助調整生活作息。

更棒的是，這項功能並不限於最新款的Apple Watch。只要手錶能升級至watchOS 26，並搭配更新至iOS 26的iPhone 11或後續機型，就能使用「睡眠分數」。支援的機型涵蓋Apple Watch Series 6以上、Apple Watch SE第2代或更新版本，以及所有Apple Watch Ultra機型。更貼心的是，這項功能不需要額外的感測器或硬體，支援的裝置即可直接啟用。

雖然可能有些人可能對於「打分數」感到壓力，但「睡眠分數」的設計不僅是為了監測，更是提供使用者明確的改善方向。透過評分與等級分類，使用者可以直接理解自己的睡眠表現，並嘗試調整生活習慣，例如固定就寢時間、減少夜間干擾，或延長深睡時段，以提升體力恢復與整體健康。只要戴著手錶入睡，一個晚上的時間即可獲得清楚的數據與趨勢，精神抖擻的一天，就從了解自己的睡眠品質開始。

除了直接在Apple Watch上查詢，使用者也能在iPhone的「健康」App中查看完整的睡眠紀錄。記者黃筱晴／攝影
除了直接在Apple Watch上查詢，使用者也能在iPhone的「健康」App中查看完整的睡眠紀錄。記者黃筱晴／攝影

Apple Watch

延伸閱讀

蘋果大漲使今年股價終於翻紅 能否續漲分析師看法不一

中山美穗驟逝9個月！兒拒繼承遺產「骨灰未下葬」爆巨額奠儀糾紛

星宇首發 Apple Rewards Store 販售主題商品及配件

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

相關新聞

更新到watchOS 26就能用！Apple Watch「睡眠分數」新功能助你好眠

現代人生活步調急促、面臨內外多重壓力，也讓睡眠障礙問題也變得越來越普遍。隨著watchOS 26正式上線，Apple W...

記憶體狂潮 這檔股漲419%！謝金河：1顆HBM讓南韓變台最大逆差國…大量進口原因曝光

一顆HBM讓南韓變成台灣最大逆差國！

張淑芬10點半前一定睡覺 竟然也是為了張忠謀！健康清單全曝光

台積電慈善基金會董事長張淑芬週三（9/17）出席由《今周刊》與《幸福熟齡》共同舉辦的2025年幸福熟齡論壇，在接受媒體訪問時，暢談她的生活哲學、公益推動與教育新角色。

台積2奈米 15客戶瘋搶…三分之二來自高速運算領域

台積電2奈米訂單超旺，晶圓檢測設備大廠科磊（KLA）高層爆料，台積電已有15家2奈米客戶，當中十家來自高速運算（HPC）...

聯發科：旗艦晶片市占 衝40%

聯發科昨（22）日發表最新5G旗艦晶片天璣9500，主打「超強悍、超冷勁」，不僅效能大躍進，功耗也大幅降低，大搶旗艦級（...

台積2奈米耗材鏈熱轉 先進製程接單火爆 昇陽半、中砂、光洋科等占關鍵

台積電2奈米製程量產在即，傳出已有15家大廠要採用，強勁需求不僅帶旺台積電自家營運，其關鍵耗材協力廠營運也將大放異彩，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。