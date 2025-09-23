樺加沙颱風來襲 公路局預警封閉路段8處

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(23)日11時00分止，預警性封閉路段8處，包括花蓮縣秀林鄉台8線114k+600~184k+500 (關原至太魯閣路段)等，公路局將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，請用路人多注意。

預警性封閉路段包括，花蓮縣秀林鄉台8線114k+600~184k+500 (關原至太魯閣路段)暫停實施放行，視今(23)日中午過後沿線風雨情形及路況，再行公布通行時間。花蓮縣光復鄉馬太鞍溪橋南北端(台9線231k+650、232k+810)及向北延伸之台9線228k+600(長橋路段) 已於今(23)日10時起實施預警性封橋管制，將視天候、堰塞湖水位及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市桃源區台20線79k~89k+500(寶來二橋至桃源區公所路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。高雄市桃源區台20線91k+500(東莊便橋)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。高雄市桃源區台20臨93線便道0k~5k(勤和至復興路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0k~44k(梅山口~向陽)，已於9月22日17時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。臺東縣海端鄉台20線149k+110~199k+000(向陽至初來路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。高雄市六龜區台27線11k+500~24k+500 (中興至大津路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

公路局將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

