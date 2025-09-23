快訊

樺加沙颱風來襲 公路局預警封閉路段8處

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
受到颱風樺加沙外圍環流影響，花蓮山區累計雨量已逾200毫米，橫跨秀姑巒溪的玉里高寮便道，上週才修復通車，23日再度遭大水沖毀。（玉里鎮公所提供
受到颱風樺加沙外圍環流影響，花蓮山區累計雨量已逾200毫米，橫跨秀姑巒溪的玉里高寮便道，上週才修復通車，23日再度遭大水沖毀。（玉里鎮公所提供

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(23)日11時00分止，預警性封閉路段8處，包括花蓮縣秀林鄉台8線114k+600~184k+500 (關原至太魯閣路段)等，公路局將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，請用路人多注意。

預警性封閉路段包括，花蓮縣秀林鄉台8線114k+600~184k+500 (關原至太魯閣路段)暫停實施放行，視今(23)日中午過後沿線風雨情形及路況，再行公布通行時間。花蓮縣光復鄉馬太鞍溪橋南北端(台9線231k+650、232k+810)及向北延伸之台9線228k+600(長橋路段) 已於今(23)日10時起實施預警性封橋管制，將視天候、堰塞湖水位及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市桃源區台20線79k~89k+500(寶來二橋至桃源區公所路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。高雄市桃源區台20線91k+500(東莊便橋)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。高雄市桃源區台20臨93線便道0k~5k(勤和至復興路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0k~44k(梅山口~向陽)，已於9月22日17時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。臺東縣海端鄉台20線149k+110~199k+000(向陽至初來路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。高雄市六龜區台27線11k+500~24k+500 (中興至大津路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

公路局將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

樺加沙颱風 颱風

相關新聞

整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽

隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。

樺加沙狂倒雨卻要上班上課！宜蘭人怒發尋人啟事：代理縣長起床沒？

強颱樺加沙帶來狂風豪雨，花蓮、台東縣政府23日宣布全縣停班停課，但宜蘭因未列入警戒區，仍正常上班上課。直到清晨7時許因風強雨大，才緊急宣布南澳國小等偏鄉7校停班停課，引發縣民怒火，代理縣長林茂盛成為眾矢之的。

最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準

颱風樺加沙逐漸遠離，但仍為花東、宜蘭等地帶來豪大雨，包括北部等地風也很大。根據中央氣象署今天上午10時最新風雨預報，明天...

樺加沙颱風影響 飛機船班停飛停航資訊一次看

受樺加沙颱風影響，交通部航港局通報，今日(23日)共有12航線，計110次停航。此外，民航局也統計，今日截至上午10時，...

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

樺加沙颱風外圍環流雲系帶來強降雨，公路局東區養護工程分局指出，台9線162.8公里匯德隧道南口已有泥流瀑情形，因此台9線...

樺加沙颱風來襲 公路局預警封閉路段8處

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(23)日11時00分止，預警性封閉路段8處，包括花蓮縣秀林鄉台8線114k+600~184...

