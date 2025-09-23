成醫結合清大資策會開發減少失智走失軟體 「DOVE」申請台美專利

成大醫院失智症中心投入研發預防失智者走失，結合跨領域專家學者合作，開發出一套應用軟體協助照顧者，命名為「DOVE」，已送交台灣與美國專利單位申請，希望每位外出的認知功能障礙者都能平安回家。

成大醫院失智中心主任白明奇引用聯合報長者走失專題報導內容說明。他表示，走失是失智照護一大難題。根據警政署資料顯示，失智者走失的案件數逐年攀升，光是2021到2023三年就有6千多人因失智而走失。且並非所有走失者都能尋獲。這是挑戰性極高的議題，不論失智病人是否曾有走失經驗，都會讓照顧者與家人焦慮不安。

他說，主持多年腦科技創新研發及應用計畫，結合跨領域專家學者合作，開發出一套應用軟體協助照顧者。這項發明是根據臨床數據推估走失風險，並提供走失紀錄及衛教指引，期望降低迷路走失的發生率，初步成果相當良好。此計畫獲得國科會補助支持，持續推動相關研究。

參與研究的清華大學統計與數據科學研究所教授陳瑞彬表示，他負責運用資料科學與統計建模工具，進行相關數據分析與預測模型建置。他曾有親人罹患相關疾病，因而對此格外有感投入，也期待計畫進一步發展及實際應用後，能為病人與家屬帶來實質助益。

成大護理學系教授王靜枝負責照顧指引，提供全面性衛教資料，依據照顧者填入的家庭狀況與需求，直接連結有用的資訊。成醫失智共照中心也推廣各項防走失策略，協助個案與家屬提升安全防護意識，降低走失風險。

受託協助部分開發的資策會人工智慧研究院智慧醫療組長林謙德表示，失智者常走失迷路，但大家對於空間迷失的起因或發生點卻難以掌握，這款服務的開發可望有效追蹤並分析相關數據。

白明奇說，從1094筆個案資料初步分析，發現幾項與走失相關的重要指標，包括：男性、阿茲海默症患者及認知功能較差者，迷路或走失風險明顯，也發現即便是輕度認知障礙者，也可能迷路與走失並造成傷害，值得社會大眾關注。

白明奇表示，這項命名為「DOVE」（中文鴿子）的應用軟體，希望每位外出的認知功能障礙者，都能像鴿子般平安回家。「DOVE」已送交台灣與美國專利申請，正進入審核階段，研究團隊也將持續揭露最新進展與使用成果。期待DOVE未來能進入國家長照服務系統，以守護失智者行的安全。

