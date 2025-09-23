職人走進偏鄉修繕浴室廚房 點亮長輩安居夢

家住偏鄉的陳伯伯因日本腦炎造成智能障礙，與哥哥住在老舊三合院，浴室燈光微弱、廚房水龍頭損壞，充滿不便，介惠基金會攜手衛浴設備廠商及職人前往修繕，點亮長輩安居夢。

偏鄉長輩的需求往往很單純，許多家庭因經濟拮据，即使設備老舊故障，也只能勉強使用，導致生活品質逐年惡化，一盞燈、一個扶手、一罐營養品，都能大大改善生活。在中秋、重陽前夕，介惠基金會攜手專業職人志工深入偏鄉，為弱勢長輩與身心障礙者進行浴室與廚房修繕。

這次職人走進偏鄉，居家修繕保障安全的故事，不只發生在陳伯伯身上，還有87歲的洪顏奶奶，介惠基金會今天透過新聞稿分享，洪顏奶奶因中風及膝蓋手術行動不便，長年依靠助行器。家中浴室水龍頭長期滲漏，加上地面濕滑，她每次洗澡都提心吊膽卻無力改善。

透過介惠基金會牽線職人志工協助修繕，浴室加裝了防滑設施並修復水龍頭，「洗澡不用擔心會跌倒了」，洪顏奶奶如此轉告介惠基金會，面露安心。介惠基金會執行長施欣錦說，比起豪華的物資，長輩更需要的是能真正改善生活的幫助。

這是介惠基金會決定牽起各界力量的契機，由台北市新匠堂公益協會提供專業技術、太子衛浴支援設備、正德防火捐出家用滅火器，結合思耐得生技的補體素與文華生技的葉黃素，再加上社會大眾的善心支持，讓居家安全、健康營養與溫暖陪伴一次到位。

介惠基金會從1987年起投身全國性慈善救濟服務，專注於為偏遠地區老人提供居家照顧服務，除了居住安全，基金會發現許多經濟弱勢長輩即使知道保健品有助健康，卻常捨不得花費，無法獲得營養補充，這次行動特別攜手善心業者，替長輩提供個別化營養支持。

施欣錦表示，很高興能攜手把關懷帶進偏鄉長者的家中，期盼有更多企業與社會大眾響應，讓關懷延續至更多角落。自即日起至10月31日止，透過專案每月新台幣600元定期捐1年或以上，滿2個月即可獲得「芙玉寶元寶手工皂」1份；單筆捐款999元以上同樣可獲贈。

