快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

職人走進偏鄉修繕浴室廚房 點亮長輩安居夢

中央社／ 台北23日電

家住偏鄉的陳伯伯因日本腦炎造成智能障礙，與哥哥住在老舊三合院，浴室燈光微弱、廚房水龍頭損壞，充滿不便，介惠基金會攜手衛浴設備廠商及職人前往修繕，點亮長輩安居夢。

偏鄉長輩的需求往往很單純，許多家庭因經濟拮据，即使設備老舊故障，也只能勉強使用，導致生活品質逐年惡化，一盞燈、一個扶手、一罐營養品，都能大大改善生活。在中秋、重陽前夕，介惠基金會攜手專業職人志工深入偏鄉，為弱勢長輩與身心障礙者進行浴室與廚房修繕。

這次職人走進偏鄉，居家修繕保障安全的故事，不只發生在陳伯伯身上，還有87歲的洪顏奶奶，介惠基金會今天透過新聞稿分享，洪顏奶奶因中風及膝蓋手術行動不便，長年依靠助行器。家中浴室水龍頭長期滲漏，加上地面濕滑，她每次洗澡都提心吊膽卻無力改善。

透過介惠基金會牽線職人志工協助修繕，浴室加裝了防滑設施並修復水龍頭，「洗澡不用擔心會跌倒了」，洪顏奶奶如此轉告介惠基金會，面露安心。介惠基金會執行長施欣錦說，比起豪華的物資，長輩更需要的是能真正改善生活的幫助。

這是介惠基金會決定牽起各界力量的契機，由台北市新匠堂公益協會提供專業技術、太子衛浴支援設備、正德防火捐出家用滅火器，結合思耐得生技的補體素與文華生技的葉黃素，再加上社會大眾的善心支持，讓居家安全、健康營養與溫暖陪伴一次到位。

介惠基金會從1987年起投身全國性慈善救濟服務，專注於為偏遠地區老人提供居家照顧服務，除了居住安全，基金會發現許多經濟弱勢長輩即使知道保健品有助健康，卻常捨不得花費，無法獲得營養補充，這次行動特別攜手善心業者，替長輩提供個別化營養支持。

施欣錦表示，很高興能攜手把關懷帶進偏鄉長者的家中，期盼有更多企業與社會大眾響應，讓關懷延續至更多角落。自即日起至10月31日止，透過專案每月新台幣600元定期捐1年或以上，滿2個月即可獲得「芙玉寶元寶手工皂」1份；單筆捐款999元以上同樣可獲贈。

延伸閱讀

台南民宅火警婦葬身火窟 檢指示解剖查死因釐清公共危險

8點檔女神驚曝1生活習慣 潘若迪嚇壞了：聞到梅干菜味

洗澡被男友嫌太久！她曝「75分鐘清潔7步驟」 兩派網友掀論戰

飯店毛巾用過該放哪？日本連鎖飯店建議放「2地方」，亂丟易發黴！

相關新聞

非老年人專屬！42歲男日盯螢幕12小時視線模糊 醫：風險不只白內障

視力模糊是指喪失視力的清晰度，使得物體出現失焦及模糊。營養醫學醫師劉博仁發文分享一個病例，42歲的患者每天使用電腦手機超過12小時，導致乾眼症和白內障，他指出過度用眼可能帶來的疾病，也分享日常生活護眼的小技巧，提醒民眾「眼睛退化不是銀髮族專利」，每個人都要學會好好保護眼睛。

又要有3颱了！熱低壓生成最快明天升級颱風博羅依 氣象署揭路徑、影響

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，但還有颱風可能生成。位於菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，上午生成熱帶性低氣壓，最快24小時內升級...

颱風博羅依最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，但還有颱風最近可能生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「H...

無論睡多久都疲倦 補眠也沒有用 小心「心力交瘁」成慢性疲勞

大學生小明近來感覺身體怪怪的，無論睡多久都感覺疲倦，上課難以集中精神，寫作業變得困難，連與朋友聚會也興致缺缺。他一度以為...

嘉基規畫5億八福長照園區 打造更像家的長照方舟

嘉義基督教醫院宣布將在嘉義縣民雄鄉打造以「挪亞方舟」為設計概念的全新型態長照園區，總經費約5億元，預計今年12月動工。此...

成醫結合清大資策會開發減少失智走失軟體 「DOVE」申請台美專利

成大醫院失智症中心投入研發預防失智者走失，結合跨領域專家學者合作，開發出一套應用軟體協助照顧者，命名為「DOVE」，已送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。