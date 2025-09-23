越南鮮榴槤驗出禁用農藥 3家製造廠暫停輸入

快訊

中央社／ 台北23日電

食藥署今天公布邊境檢驗違規名單，上榜食品包括知名港式甜品從中國進口的白芝麻等，全數遭邊境攔截。另外，越南進口鮮榴槤違規情節嚴重，3家製造廠將暫停輸入1個月。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單中，共17項不合格產品，如德國膠原蛋白飲、澳大利亞鮮茂谷柑等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

這次不合格產品中，有3家業者分別從越南進口的「鮮榴槤」，均被檢出台灣禁用在鮮榴槤上的農藥，包括滅達樂、達特南、克美素等。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴中央社記者，食藥署統計近半年（3月15日至9月15日止），受理產地為越南的鮮榴槤，報驗批數為716批，其中22批不合格、占3.1%，檢驗不合格原因為重金屬鎘及殘留農藥不合格。

因應違規情節嚴重，劉芳銘表示，食藥署已從7月22日起至10月22日止，在邊境針對越南的鮮榴槤採逐批查驗，抽驗比例為100%。

此外，為了進一步從源頭防堵，劉芳銘指出，這次公布的3家越南鮮榴槤製造廠，將從9月26日起至10月25日止（以出口日期為準），暫停輸入1個月。

這次還有1家來自香港的米其林中式甜品上榜。劉芳銘說，業者從中國進口的「白芝麻」被檢出殘留農藥陶斯松0.04 ppm，但依據「農藥殘留容許量標準」，陶斯松於乾豆類為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.02 ppm，共1批、375公斤依規定退運或銷毀。

劉芳銘表示，該業者是過去6個月內首次違規，在邊境將由一般抽批查驗，調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%；至於整體同產地、同號列近半年也只有這批不合格，目前仍維持一般抽批。

