強颱樺加沙影響 桃機200航班取消關閉觀景台
樺加沙颱風來襲，空中交通大受影響，機場公司統計，今天凌晨0時至上午9時共取消200航班，其中客機184架次、貨機16架次。機場公司提醒旅客，旅客出發前可向航空公司確認航班資訊，桃園機場網站也會持續更新航班即時資訊及聯外交通營運情形提供旅客參考。
中央氣象署今天上午8時半解除陸上颱風警報，雖然強颱樺加沙颱風已逐漸遠離台灣， 但外圍環流仍持續為北台灣地區帶來強陣風與間歇性降雨，桃園機場上午最大瞬間風速達37（浬／時），為安全考量，機場公司宣布今天預防性關閉南北觀景台，未來開放時間將依觀測風速而定。
