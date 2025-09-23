快訊

光復節連假台鐵車票 6萬餘張車票已售出

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台鐵示意圖／聯合報系資料照
台鐵示意圖／聯合報系資料照

台鐵公司於今（23）日零時起，開放114年光復節連假（10月23日至10月27日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成3萬6871筆、6萬2190張訂票，訂票過程順利。

台鐵公司指出，旅客完成訂票後，敬請於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於9月25日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱公司訂票網頁：https://www.railway.gov.tw 剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：台北往花蓮、台東方向10月24日上午11時後，長途自強號仍有餘位。台東、花蓮往台北方向10月26日，長途自強號各時段仍有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：台北往高雄方向

10月24日，長途自強號各時段仍有餘位。高雄往台北方向10月26日，長途自強號各時段仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：高雄往台東方向

10月24日，長途自強號各時段仍有餘位。台東往高雄方向10月26日，長途自強號各時段仍有餘位。

另10月23、24及26日加開之實名制列車，將於9月24日（星期三）0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

光復節

