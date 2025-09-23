快訊

喝能量飲真的能解疲勞？ 減重醫師：小心咖啡因過量、愈喝愈累

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，喝下一瓶能量飲料，單日的咖啡因攝取量就可能超標，而且會出現愈喝愈累、拖垮代謝的身體能量代償現象。本報資料照片
醫師提醒，喝下一瓶能量飲料，單日的咖啡因攝取量就可能超標，而且會出現愈喝愈累、拖垮代謝的身體能量代償現象。本報資料照片

早上起床，匆忙出門來不及吃早餐，廣告宣傳喝一罐能量飲，既能提神又能補充體力。兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷表示，市售能量飲所含的提神成分主要來自咖啡因，雖然可以在短時間內消除睡意，看似振奮精神，但只是短暫性的「醒腦」，而且不能真正補充體力，還可能因為過量攝取咖啡因，造成身體能量耗竭。

能量飲料又稱機能飲料，喝起來的口感類似汽水，含有咖啡因、牛磺酸和維生素B群等提神成分。王律婷指出，部分能量飲的咖啡因含量，一罐就遠遠超過青少年單日建議攝取上限的100毫克，且雖然標榜「零卡」、「無糖」，可能添加代糖。喝多會引發心悸、干擾睡眠、提高焦慮，過量可能影響鈣質吸收。

王律婷觀察，能量飲包裝酷炫、口味多元，「能量飲推薦」、「哪個能量飲最好喝」成為青少年的熱搜關鍵字。據BBC報導指出，英國政府正研擬全面禁止向16歲以下兒童與青少年販售能量飲，理由是這類飲品的高糖與高咖啡因，可能損害孩子的健康、專注力和學習能力。

青少年的神經系統仍在發育，對咖啡因的耐受度也較差，攝取高濃度飲品容易出現過度刺激反應。根據《American Journal of Lifestyle Medicine》期刊研究，攝取咖啡因達200毫克時，就可能出現失眠、情緒波動、緊張、腸胃不適與頭痛等；若超過400毫克，可能引發心悸、心律不整、癲癇與肝腎疾病。

王律婷說，飲用能量飲料後約15分鐘到1小時內，咖啡因會阻斷大腦釋放「該休息了」的腺苷訊號，讓人短時間內不容易感到疲倦，也會讓民眾感到「很有效」。不過，這只是向身體預支精力，等效果過去，反而覺得更累、更無力，還可能干擾睡眠節奏，習慣喝能量飲的人，容易陷入「愈累愈想喝，愈喝愈累」的惡性循環。

王律婷提醒，別把能量飲當成普通飲料，若長期有疲勞或精神不濟的問題，應該檢視作息、睡眠品質及生活飲食。調整日常作息可從睡眠、飲食、運動著手，建立健康的生理時鐘，才能有效改善精神狀態。

1.規律睡眠

青少年每日應睡滿8至10小時，若熬夜讀書，每1至2小時應休10至15分鐘，有助大腦恢復並提升專注力。

2.均衡飲食

早餐建議包含蛋白質、高纖碳水與蔬果。應補充足量水分，但睡前不宜一次大量飲水，並避免高糖點心、飲品或能量飲料造成刺激性疲勞。

3.適度運動

每天維持15至30分鐘的戶外運動，能提升腦內啡分泌、幫助清醒感。

4.睡前節制

應避免睡前滑手機過度刺激，調整生理時鐘，較容易恢復體力。

