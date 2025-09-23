症狀不明顯...40歲男胰臟炎鬼門關走一回 北市聯醫微創手術救命
一名病患嚴重壞死性胰臟炎復發，上月鬼門關前走一遭，卻又併發假性囊腫與膿瘍，台北市立聯合醫院和平婦幼院區醫療團隊9月為他執行北市聯醫體系第一例的內視鏡超音波導引下胰臟膿瘍金屬支架引流術，也因健保將新式金屬支架納入給付，大幅減輕其經濟負擔。
北市聯醫和平婦幼院區消化內科主治醫師黃柏翰表示，「癌亡」胰臟癌早期症狀不明顯，常與腸胃炎等疾病混淆，因此超過8成的病患確診時已是中晚期。
他說，胰臟深處人體後腹腔，加上腹部悶痛、食慾不振、體重驟降或黃疸等初期症狀多變，很容易被輕忽。民眾若有疑似症狀、胰臟癌家族史或健檢發現腫瘤指數CA199異常升高，都應考慮「內視鏡超音波（Endoscopic Ultrasound, EUS）」檢查。
黃柏翰提及，EUS結合內視鏡與超音波，能高解析度地近距離觀察胰臟，對於早期病灶或切片診斷有極大幫助。他不諱言，急性胰臟炎也潛藏致命危機，約15%患者會產生胰臟壞死性胰臟炎，形成積液或假性囊腫，若擴大恐壓迫周邊器官，甚至引發敗血症。
一位40歲男性因家族性遺傳高血脂症，導致反覆性胰臟炎，他8月再度因嚴重壞死性胰臟炎復發，合併呼吸衰竭、腎衰竭與敗血性休克，情況一度危急。經和平婦幼院區醫療團隊悉心照護，男子已從加護病房轉出，感染也逐步控制。
和平婦幼院區表示，胰臟炎併發症形成的假性囊腫與膿瘍，卻成為後續治療的棘手挑戰。經過6周抗生素治療後，黃柏翰9月攜手內視鏡室團隊，為該名病患成功執行北市聯醫體系第一例的內視鏡超音波導引下胰臟膿瘍金屬支架引流術。
院方指出，這項微創手術透過內視鏡，將金屬支架精準地放置在胰臟病灶處，並與胃內建立引流通道，有效排出壞死組織或囊液，成功避免傳統外科手術的巨大創傷與高風險。
黃柏翰說，新技術成功代表和平婦幼院區在處理複雜胰臟疾病的能力已邁入新里程碑，藉由內視鏡超音波精準定位後金屬支架的置放，能以更安全、更有效的方式，幫助因胰臟炎併發症而飽受折磨的病患。健保已正式將此新式金屬支架納入給付範圍，大幅減輕病患的經濟負擔。
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️樺加沙最新風雨預測出爐！ 6縣市達停班課標準
▪️樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊
▪️氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言