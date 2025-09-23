快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

聽新聞
0:00 / 0:00

症狀不明顯...40歲男胰臟炎鬼門關走一回 北市聯醫微創手術救命

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「內視鏡超音波導引下胰臟膿瘍金屬支架引流術」手術示意圖。圖／黃柏翰
「內視鏡超音波導引下胰臟膿瘍金屬支架引流術」手術示意圖。圖／黃柏翰

一名病患嚴重壞死性胰臟炎復發，上月鬼門關前走一遭，卻又併發假性囊腫與膿瘍，台北市立聯合醫院和平婦幼院區醫療團隊9月為他執行北市聯醫體系第一例的內視鏡超音波導引下胰臟膿瘍金屬支架引流術，也因健保將新式金屬支架納入給付，大幅減輕其經濟負擔。 

北市聯醫和平婦幼院區消化內科主治醫師黃柏翰表示，「癌亡」胰臟癌早期症狀不明顯，常與腸胃炎等疾病混淆，因此超過8成的病患確診時已是中晚期。

他說，胰臟深處人體後腹腔，加上腹部悶痛、食慾不振、體重驟降或黃疸等初期症狀多變，很容易被輕忽。民眾若有疑似症狀、胰臟癌家族史或健檢發現腫瘤指數CA199異常升高，都應考慮「內視鏡超音波（Endoscopic Ultrasound, EUS）」檢查。

黃柏翰提及，EUS結合內視鏡與超音波，能高解析度地近距離觀察胰臟，對於早期病灶或切片診斷有極大幫助。他不諱言，急性胰臟炎也潛藏致命危機，約15%患者會產生胰臟壞死性胰臟炎，形成積液或假性囊腫，若擴大恐壓迫周邊器官，甚至引發敗血症。

一位40歲男性因家族性遺傳高血脂症，導致反覆性胰臟炎，他8月再度因嚴重壞死性胰臟炎復發，合併呼吸衰竭、腎衰竭與敗血性休克，情況一度危急。經和平婦幼院區醫療團隊悉心照護，男子已從加護病房轉出，感染也逐步控制。

和平婦幼院區表示，胰臟炎併發症形成的假性囊腫與膿瘍，卻成為後續治療的棘手挑戰。經過6周抗生素治療後，黃柏翰9月攜手內視鏡室團隊，為該名病患成功執行北市聯醫體系第一例的內視鏡超音波導引下胰臟膿瘍金屬支架引流術。

院方指出，這項微創手術透過內視鏡，將金屬支架精準地放置在胰臟病灶處，並與胃內建立引流通道，有效排出壞死組織或囊液，成功避免傳統外科手術的巨大創傷與高風險。

黃柏翰說，新技術成功代表和平婦幼院區在處理複雜胰臟疾病的能力已邁入新里程碑，藉由內視鏡超音波精準定位後金屬支架的置放，能以更安全、更有效的方式，幫助因胰臟炎併發症而飽受折磨的病患。健保已正式將此新式金屬支架納入給付範圍，大幅減輕病患的經濟負擔。

「內視鏡超音波導引下胰臟膿瘍金屬支架引流術」手術示意圖。圖／黃柏翰
「內視鏡超音波導引下胰臟膿瘍金屬支架引流術」手術示意圖。圖／黃柏翰

延伸閱讀

台大急診室病患轉診北市聯醫 「綠色通道」成功媒合率已達9成

沙啞半年原來是聲帶結節 高雄秀傳醫院新手術治癒

天花板內一度起火 北市聯醫：全面檢視電路安全

北市聯醫仁愛院區病房區走道驚傳失火 院方急疏散逾300人

相關新聞

非老年人專屬！42歲男日盯螢幕12小時視線模糊 醫：風險不只白內障

視力模糊是指喪失視力的清晰度，使得物體出現失焦及模糊。營養醫學醫師劉博仁發文分享一個病例，42歲的患者每天使用電腦手機超過12小時，導致乾眼症和白內障，他指出過度用眼可能帶來的疾病，也分享日常生活護眼的小技巧，提醒民眾「眼睛退化不是銀髮族專利」，每個人都要學會好好保護眼睛。

又要有3颱了！熱低壓生成最快明天升級颱風博羅依 氣象署揭路徑、影響

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，但還有颱風可能生成。位於菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，上午生成熱帶性低氣壓，最快24小時內升級...

颱風博羅依最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，但還有颱風最近可能生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「H...

無論睡多久都疲倦 補眠也沒有用 小心「心力交瘁」成慢性疲勞

大學生小明近來感覺身體怪怪的，無論睡多久都感覺疲倦，上課難以集中精神，寫作業變得困難，連與朋友聚會也興致缺缺。他一度以為...

成醫結合清大資策會開發減少失智走失軟體 「DOVE」申請台美專利

成大醫院失智症中心投入研發預防失智者走失，結合跨領域專家學者合作，開發出一套應用軟體協助照顧者，命名為「DOVE」，已送...

光復節連假台鐵車票 6萬餘張車票已售出

台鐵公司於今（23）日零時起，開放114年光復節連假（10月23日至10月27日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。