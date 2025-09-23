天天擦防曬還是長斑？醫師教你抗斑、抗皺這樣吃 3招黃金吃法一次看

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘表示，為防止光老化可從飲食著手，替皮膚築起「吃的防曬牆」，吃得食物色彩繽紛，不只是好看，也是保護皮膚的關鍵。圖／123RF
皮膚長期接觸陽光紫外線，容易出現老化現象，許多人勤擦防曬乳，但很多人心裡會問，防曬都擦得很勤，怎麼斑點還是愈來愈多？或保養品擦了好幾層，皮膚還是暗暗的沒光澤？北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，陽光紫外線會破壞皮膚，讓其鬆弛、長細紋及斑點，並增加罹患皮膚癌風險，為「光老化」現象。

為防止光老化可從飲食著手，替皮膚築起「吃的防曬牆」。張家銘說，吃得食物色彩繽紛，不只是好看，也是保護皮膚的關鍵。紅色的番茄、橘色的紅蘿蔔、黃色的南瓜、綠色的菠菜、紫色的莓果，這些五顏六色的蔬果，含有類胡蘿蔔素和多酚，像是茄紅素、β-胡蘿蔔素、蝦紅素、花青素等。

國際研究指出，蔬果的天然色素能中和活性氧化物，減少紫外線造成的膠原蛋白分解，讓皮膚比較不會鬆垮、長皺紋或出現色斑。臨床試驗發現，連續多周天天吃番茄或補充蝦紅素的人，曬太陽後的紅腫和暗沉都明顯減少。換句話說， 餐桌的餐點顏色愈多元，對皮膚的防禦力就愈強。

除了彩色蔬果，張家銘說，綠茶裡的兒茶素不只抗氧化，還能抑制基質金屬蛋白酶，幫助皮膚留住膠原蛋白和彈性。另，維生素C能促進膠原生成、淡化黑色素，維生素E可以保護細胞膜、降低紫外線引起的發炎。而白藜蘆醇、薑黃素和阿魏酸（ferulic acid）搭配維生素C和E， 能形成抗氧化「黃金鐵三角」。

張家銘建議，若從飲食著手防止皮膚老化，第一，每天都要吃彩虹餐，讓餐桌上至少要有三到五種不同顏色的蔬果，如午餐的番茄菠菜湯，晚餐吃紅黃椒炒菇，色彩愈豐富，抗氧化成分就愈齊全；第二，用綠茶取代含糖飲料，每天喝一到二杯無糖綠茶，讓兒茶素在體內幫忙掃除自由基；第三，要持之以恆最重要，才是皮膚真正的護身符。

老化 紫外線 防曬

