又要有3颱了！熱低壓生成最快明天升級颱風博羅依 氣象署揭路徑、影響

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，但還有颱風可能生成。位於菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，上午生成熱帶性低氣壓，最快24小時內升級成颱風博羅依。

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，菲律賓東方海面有熱帶系統消消長長，目前觀察有逐漸成形者，受高壓影響，預估往菲律賓方向移動，直接影響台灣機率不高，氣象署會繼續觀察。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，今晚到明天有機會發展為熱帶性低氣壓，最快明天到後天生成颱風博羅依，預估朝呂宋島方向移動機率高 。

目前在西北太平洋有2個颱風，除了中颱浣熊，還有逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，如果博羅依生成，又是3颱共存。

氣象署指出，浣熊距台灣很遠，對台灣沒有影響。氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸上警報，伍婉華指出，今日花蓮縣山區及台東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣地區、台東縣地區及高雄市山區、宜蘭縣山區，屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。花東及恆春半島明天降雨依舊明顯。

