連年獲米其林推薦「佳佳甜品」輸入中國白芝麻 被檢出農藥殘留

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
連續多年獲得米其林推薦的香港老牌甜點「佳佳甜品」，公司名稱為「塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司」，報驗一批中國大陸白芝麻，被檢出農藥殘留不合格。圖／食藥署提供
連續多年獲得米其林推薦的香港老牌甜點「佳佳甜品」，公司名稱為「塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司」，報驗一批中國大陸白芝麻，被檢出農藥殘留不合格。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，連續多年獲得米其林推薦的香港老牌甜點「佳佳甜品」，公司名稱為「塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司」，報驗一批中國大陸白芝麻，被檢出農藥殘留不合格，共375公斤在邊境被要求退運或銷毀。

佳佳甜品來自香港，曾連續9年獲得米其林推薦，在台北市知名商場如南港LaLaport、信義區Dream Plaza、新光三越A11等均美食街，均設有櫃位。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，該批自大陸輸入的白芝麻，被檢出殘留農藥陶斯松，每公斤0.04毫克，依農藥殘留容許量標準，陶斯松為不得檢出，檢測數值應低於檢測方法定量極限的每公斤0.02毫克，因此共375公斤要求退運或銷毀。

劉芳銘說，食藥署針對「塞席爾商堯熙股份有限公司台灣分公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

農協開發有限公司自越南輸入鮮榴槤，被檢出農藥滅達樂美公斤0.02毫克，依規定，用於殺菌的農藥「滅達樂」為不得檢出；另一批由江柏貿易股份有限公司報驗的越南鮮榴槤，則被檢出不得檢出的農藥「達特南」每公斤0.02毫克；由舜邦股份有限公司輸入的越南鮮榴槤，被檢出農藥「克美素」每公斤0.01毫克。這三項農藥依規定均不得檢出，數值應低於定量極限的每公斤0.01毫克。

前述三批越南鮮榴槤，合計重量達48公噸59公斤，被食藥署要求退運或銷毀。劉芳銘說，食藥署統計，近半年受理來自越南的鮮榴槤，報驗批數共716批，檢驗不合格批數為22批，不合格率3.1%，原因為重金屬鎘及農藥殘留不合格，食藥署自今年7月22日至10月22日止，在邊境針對越南鮮榴槤，採逐批查驗，抽驗比率為100%。

