受樺加沙颱風影響 台鐵18時前南迴、北迴線及台東線停駛

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
今(23)日18時前南迴線、北迴線及台東線停駛，其餘路線正常行駛。聯合報系資料照
今(23)日18時前南迴線、北迴線及台東線停駛，其餘路線正常行駛。聯合報系資料照

因應樺加沙颱風及其外圍環流豪雨影響，台鐵公司表示，今(23)日18時前南迴線、北迴線及台東線停駛，其餘路線正常行駛。

依據氣象署最新氣象資訊研判，台鐵今日至18時前列車行駛概況如下，下午18時前北迴線各級列車停駛：420次、421次、426次全區間停駛外，其餘列車行駛至宜蘭、羅東站或蘇澳新站為止。

下午18時前南迴線各級列車停駛，包括對號列車新左營=臺東431次、313次、317次停駛，165次截短行駛至潮州。臺東=新左營308次、314次、422次、708次、324次(花蓮=臺南間)停駛，168次潮州=七堵間正常行駛、386次潮州=臺中間正常行駛。區間(快)車：臺東=枋寮間停駛。藍皮列車臺東=枋寮5898次、5899次停駛。

台鐵指出，下午18時前台東線各級列車停駛，包括臺東往花蓮：423次、477次、431次、283次、439次、441次。花蓮往臺東422次、424次、324次、428次(花蓮=臺東間)、232次、432次(花蓮=臺東間)。

花蓮 台鐵

