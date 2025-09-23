受樺加沙颱風影響 台鐵18時前南迴、北迴線及台東線停駛

視力模糊是指喪失視力的清晰度，使得物體出現失焦及模糊。營養醫學醫師劉博仁發文分享一個病例，42歲的患者每天使用電腦手機超過12小時，導致乾眼症和白內障，他指出過度用眼可能帶來的疾病，也分享日常生活護眼的小技巧，提醒民眾「眼睛退化不是銀髮族專利」，每個人都要學會好好保護眼睛。

2025-09-23 11:19