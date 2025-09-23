農村水保署：馬太鞍溪堰塞湖 中午11時前可能溢流
農業部農村發展及水土保持署今天上午公告，馬太鞍溪堰塞湖中午11時前可能溢流。
中央氣象署上午已解除颱風樺加沙陸上颱風警報，花東地區仍列降雨警戒區。
農村水保署說，根據上午9時左右最新觀測，馬太鞍溪堰塞湖水位距離溢流口小於5公尺，每小時入流量約120萬噸，可能中午11時前溢流。
農村水保署上午發布4條土石流潛勢溪流紅色警戒，分布於花蓮縣秀林鄉富世村、崇德村、和平村等。地方政府應勸離或強制其撤離，並作適當安置；農村水保署同時發布102條土石流潛勢溪流黃色警戒，分布於宜蘭縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣，共10鄉39村。
農村水保署另發布4處大規模崩塌黃色警戒，分布於屏東縣來義鄉來義村、台東縣大武鄉大鳥村、台東縣太麻里鄉華源村。地方政府應進行疏散避難勸告。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️樺加沙最新風雨預測出爐！ 6縣市達停班課標準
▪️樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊
▪️氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言