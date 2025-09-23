高鐵光復節連假車票 9月25日開搶

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台灣高鐵。聯合報系資料照
今年光復節適逢周六，將於10/24 (五) 調整放假一日，台灣高鐵公司為服務旅客返鄉及出遊需求，自10/23（四）至10/27（一）規劃光復節疏運，期間加開54班次列車（南下31班、北上23班），總計5天提供867班次的旅運服務。旅客可自9/25（四）凌晨零時起，透過網路訂票系統、高鐵合作之便利商店及「T-EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，預先購買假期所需車票，並請於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

台灣高鐵指出，針對台中以北區間自由座需求較高時段，台灣高鐵公司也將特別擴大自由座運能，包括：10/23（四）17至19時南下車次（每整點25分南港站發車，除17時只有45分發車班次）；與10/26（日）14至21時北上車次（每整點04分台中站發車，21時另有51分發車班次）。上述時段行駛於南港-台中的區間車次，均特別配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）並停靠沿途各站。請往返台中以北各站旅客多加利用，也歡迎雙北旅客善用南港站進出，讓旅程更加順利。

台灣高鐵公司於光復節疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，亦提供「一般團體」95折優惠，適用於全票11人以上、行程相同之團體，享受24小時網路訂位；但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學團體」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→票種說明」，查詢各項最新優惠內容。台灣高鐵也將於疏運期間加派人力，全力協助旅客順利返鄉與出遊，輕鬆迎接假期。

