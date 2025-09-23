快訊

美軍迷你貼片即時監控士兵 保護生命安全也維持戰力

打靶炸臉眼珠掉...初判非膛炸 成功嶺二兵命危術後送加護病房

樺加沙剛遠離！颱風「博羅依」最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

颱風博羅依最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
賈新興說，菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，今晚到明天有機會發展為熱帶性低氣壓，最快明天到後天生成颱風博羅依。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
賈新興說，菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，今晚到明天有機會發展為熱帶性低氣壓，最快明天到後天生成颱風博羅依。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，但還有颱風最近可能生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，今晚到明天有機會發展為熱帶性低氣壓，最快明天到後天生成颱風博羅依，預估朝呂宋島方向移動機率高 。

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，菲律賓東方海面有熱帶系統消消長長，目前觀察有逐漸成形者，受高壓影響預估往菲律賓方向移動，直接影響台灣機率不高。

至於最近天氣，賈新興說，24日宜花東及彰化以南仍有陣雨，午後新竹以南有局部短暫雨。25日清晨南花蓮至台東及恆春半島仍有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。

賈新興指出，26日至27日清晨於宜花東沿海有零星短暫陣雨，午後竹苗以南山區及臺東有零星短暫陣雨。28日午後竹苗以南山區有零星短暫雨。 29日午後桃園以南有零星短暫雨。30日午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。10月１日至２日午後新竹以南有零星短暫雨。 超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

樺加沙颱風 菲律賓 賈新興

延伸閱讀

樺加沙颱風進逼 賈新興估明上午9時海警、明晚8時陸警

今明3颱接力生成 「樺加沙」最新路徑曝 賈新興：下周一晚起影響台灣

賈新興：周四周五恐有颱風生成 下周影響台灣

又有颱風？賈新興揭可能生成時間、路徑

相關新聞

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

衛福部為解決全台偏鄉牙醫荒，規畫「優化偏鄉醫療精進計畫」，牙醫師待遇每月約10萬元，並搭配津貼補助，後因本土小牙醫聯盟杯...

颱風博羅依最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，但還有颱風最近可能生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「H...

受樺加沙颱風影響 台鐵18時前南迴、北迴線及台東線停駛

因應樺加沙颱風及其外圍環流豪雨影響，台鐵公司表示，今(23)日18時前南迴線、北迴線及台東線停駛，其餘路線正常行駛

花蓮縣山區超大豪雨 馬太鞍溪堰塞湖估上午8時至11時30分溢流

強颱樺加沙遠颺，中央氣象署今天上午8時30分解除陸上颱風警報，但受颱風及其外圍環流影響，馬太鞍溪堰塞湖水位上升趨勢加快，...

高鐵光復節連假車票 9月25日開搶

今年光復節適逢周六，將於10/24 (五) 調整放假一日，台灣高鐵公司為服務旅客返鄉及出遊需求，自10/23（四）至10...

波音747告別天空還在飛 這些航空公司為何遲不放手？

被譽為「空中女王」的波音747，自1969年首航以來，改寫了全球航空運輸版圖，隨著航空業進入高油價與高效率時代，這款經典機型已逐漸淡出天空，波音公司也在2023年結束產線，可仍有少部分航空公司保有營運747，甚至投入改裝與延壽。在新機型競爭下，為何「航空巨無霸」依能保有一席之地？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。