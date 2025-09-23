颱風博羅依最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

樺加沙颱風逐漸遠離台灣，但還有颱風最近可能生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，今晚到明天有機會發展為熱帶性低氣壓，最快明天到後天生成颱風博羅依，預估朝呂宋島方向移動機率高 。

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，菲律賓東方海面有熱帶系統消消長長，目前觀察有逐漸成形者，受高壓影響預估往菲律賓方向移動，直接影響台灣機率不高。

至於最近天氣，賈新興說，24日宜花東及彰化以南仍有陣雨，午後新竹以南有局部短暫雨。25日清晨南花蓮至台東及恆春半島仍有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。

賈新興指出，26日至27日清晨於宜花東沿海有零星短暫陣雨，午後竹苗以南山區及臺東有零星短暫陣雨。28日午後竹苗以南山區有零星短暫雨。 29日午後桃園以南有零星短暫雨。30日午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。10月１日至２日午後新竹以南有零星短暫雨。 超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

