氣象署提醒14縣市留意雨勢 屏花東超大豪雨特報

中央氣象署今天發布基隆市、台北市、嘉義縣、台南市與新竹縣大雨特報；新北市、桃園市、台中市與南投縣豪雨特報；高雄市與宜蘭縣大豪雨特報；屏東縣、花蓮縣與台東縣超大豪雨特報。

交通部中央氣象署表示，颱風樺加沙及外圍環流影響，易有短延時強降雨，花蓮山區、台東山區及屏東山區今天有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮地區、台東地區及高雄山區、宜蘭山區有局部豪雨或大豪雨。

此外，宜蘭地區、新北山區、桃園山區、台中山區、南投山區、恆春半島及台東蘭嶼鄉、綠島鄉有局部大雨或豪雨，大台北地區、南部地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生機率，須注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。

商品推薦