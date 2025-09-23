非老年人專屬！42歲男日盯螢幕12小時視線模糊 醫：風險不只白內障

視力衰退不是只有老年人會發生。營養醫學醫師劉博仁發文分享一個病例，42歲的患者每天使用電腦、手機超過12小時，導致乾眼症和白內障。他指出過度用眼可能帶來的疾病，也分享日常生活護眼的小技巧，提醒民眾「眼睛退化不是銀髮族專利」，每個人都要學會好好保護眼睛。

營養醫學醫師劉博仁在臉書發文，表示近期門診來了一位42歲的男性患者，他因工作關係，每天要使用12小時的電腦和手機，常出現眼睛又乾又澀，甚至模糊的症狀。經檢查後發現，患者有嚴重的乾眼症和早期白內障的情況。

劉博仁指出，許多人以為白內障是老年人的問題，但長期近距離看藍光螢幕、生活壓力與飲食不平衡，都可能造成視力年齡提前老化，過度用眼除了帶來乾眼症外，更可能導致數位眼疲勞、白內障、黃斑部病變風險和青光眼等疾病。

劉博仁分享，使用3C時應注意「20-20-20」原則：每用眼20分鐘，要遠離螢幕20呎，至少要保持20秒；盯著手機螢幕距離也要保持在40公分以上，電腦螢幕則要保持50到79公分以上，更要適度降低螢幕亮度、使用防藍光模式以及配戴護目鏡。

飲食方面，劉博仁建議可食用含有葉黃素或玉米黃素的蔬果，如菠菜、羽衣甘藍、地瓜葉、玉米都可以保護黃斑部；也可攝取維生素A、C、E的食品，例如胡蘿蔔、南瓜、奇異果或柑橘，可保護角膜和白內障的健康；含有Omega-3的鮭魚，以及含有鋅、硒的牡蠣和南瓜子也都能保護眼睛的健康。

劉博仁並分享日常保護眼睛的技巧：

1 熱敷眼睛

用溫熱毛巾敷在眼睛上，約5到10分鐘即可，可以改善眼睛的乾澀。

2 眼周按摩

用手指輕輕按壓睛明穴和太陽穴，可以促進循環。

3 足夠睡眠

如果睡眠不足，可能會讓乾眼或眼壓的狀況更加嚴重。

4 避免抽菸

香菸會大幅增加白內障和黃斑部病變的風險，平時應避免抽菸。

劉博仁最後總結，根據42歲患者的例子，眼睛退化已經不是銀髮族的專利，過度使用3C可能會讓各種眼睛疾病提前找上你，透過正確使用3C、均衡飲食、日常保養，才能好好保護「靈魂之窗」。

