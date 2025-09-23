聽新聞
板南線上班尖峰異常！列車進台北車站又暫停 北捷出面了
今天上班尖峰時間，網路有人貼文指稱「板南線異常」，上午7時48分準備進台北車站又暫停；台北捷運公司表示，應是為維持安全間距暫停，間距正常後即會恢復正常運行。
北捷指出，為了行車安全，各車次之間必須維持安全距離，為此會暫停，調整好間距後即會正常行駛，目前所悉，北捷清晨迄今行車無虞。
