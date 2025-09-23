板南線上班尖峰異常！列車進台北車站又暫停 北捷出面了

被譽為「空中女王」的波音747，自1969年首航以來，改寫了全球航空運輸版圖，隨著航空業進入高油價與高效率時代，這款經典機型已逐漸淡出天空，波音公司也在2023年結束產線，可仍有少部分航空公司保有營運747，甚至投入改裝與延壽。在新機型競爭下，為何「航空巨無霸」依能保有一席之地？

2025-09-23 10:00