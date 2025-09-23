今秋分 衛星雲圖可看到雙颱樺加沙及浣熊

今天是秋分，中央氣象署臉書粉絲專頁「報天氣 - 中央氣象署」貼文指出，今天起太陽直射的位置跨過赤道進入南半球，我們所在的北半球，要開始進入晝短夜長的時期了。

「報天氣 - 中央氣象署」指出，透過衛星俯瞰秋分的地球，除了可以看到日夜的交界線(也稱作晨昏線)垂直赤道外，同時還可以看到太平洋上共舞的兩個颱風，比較東邊的是浣熊颱風，接下來幾天會持續在遙遠的海面上悠遊；位於台灣南方的樺加沙颱風結構完整且環流寬廣、風眼也很清晰，今天仍會持續為東半部地區及鄰近的西半部高山帶來顯著降雨，西半部平地則是偶有間歇短暫雨的天氣，不過南高屏、大台北有時也會有大一點的雨勢出現。

「報天氣 - 中央氣象署」指出，今天高屏沿海風勢會轉大，北北基桃宜也會有較強陣風。隨著樺加沙颱風西行接近中國沿海，這兩天預計前往港澳、廣東廣西沿海地區及海南島的民眾，也要多加留意颱風的影響及相關航班資訊。

