聽新聞
0:00 / 0:00
今秋分 衛星雲圖可看到雙颱樺加沙及浣熊
今天是秋分，中央氣象署臉書粉絲專頁「報天氣 - 中央氣象署」貼文指出，今天起太陽直射的位置跨過赤道進入南半球，我們所在的北半球，要開始進入晝短夜長的時期了。
「報天氣 - 中央氣象署」指出，透過衛星俯瞰秋分的地球，除了可以看到日夜的交界線(也稱作晨昏線)垂直赤道外，同時還可以看到太平洋上共舞的兩個颱風，比較東邊的是浣熊颱風，接下來幾天會持續在遙遠的海面上悠遊；位於台灣南方的樺加沙颱風結構完整且環流寬廣、風眼也很清晰，今天仍會持續為東半部地區及鄰近的西半部高山帶來顯著降雨，西半部平地則是偶有間歇短暫雨的天氣，不過南高屏、大台北有時也會有大一點的雨勢出現。
「報天氣 - 中央氣象署」指出，今天高屏沿海風勢會轉大，北北基桃宜也會有較強陣風。隨著樺加沙颱風西行接近中國沿海，這兩天預計前往港澳、廣東廣西沿海地區及海南島的民眾，也要多加留意颱風的影響及相關航班資訊。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️樺加沙最新風雨預測出爐！ 6縣市達停班課標準
▪️樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊
▪️氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言