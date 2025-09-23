又有颱風恐生成！成颱機率達7成 吳德榮揭路徑、對台影響

強颱樺加沙漸遠離，但又有颱風恐生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(22日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬顯示，未來一周另有一熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，系集平均路徑大致通過菲律賓，朝海南島前進，成颱的機率約70%，但對台無影響。

吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今樺加沙將通過東沙島附近，受颱風及其外圍環流與地形的交互作用，東半部及高屏有明顯降雨，宜花東及高屏山區慎防大量降雨致災，山區及沿海的強風將逐漸減弱，仍應注意。明天(24日)樺加沙進入廣東海面，受颱風外圍環流與地形的交互作用，花東及屏東山區仍應續防大量降雨。

吳德榮指出，由於樺加沙中心附近平均風速、最強達58米/秒，已穩居今年的「風王」，颱風中心通過巴士海峽，即使離台灣甚遠，颱風邊緣及外圍環流與地形的交互作用，仍帶來不小的威脅。最新(23日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，樺加沙將於明(24)日下午，在珠江口與雷州半島之間登陸，由於其強度減弱得很緩慢，對港澳、兩廣構成極大威脅，若有相關行程，應注意。

至於另一颱風浣熊，無論各國官方氣預測或模式模擬，距台灣都很遙遠，無威脅。

吳德榮指出，今日各地區氣溫為：北部24至33度、中部24至36度、南部23至33度及東部24至32度。

吳德榮說，周四樺加沙遠離，清晨花東及恆春半島仍有降雨，白天起轉晴朗炎熱，全台最高溫升至38度。周五至下周一(26至29日)各地晴朗炎熱，全台最高溫升至38度以上，要防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，東半部偶有零星短暫降雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 吳德榮說，最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，未來一周另有一熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，系集平均路徑大致通過菲律賓、朝海南島前進(左)，成颱的機率約70%(右)。(左圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄

