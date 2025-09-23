日月潭暑期住宿率慘澹 入秋靠1狀況大反轉爆滿

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭美景。圖／南投縣政府提供
日月潭美景。圖／南投縣政府提供

日月潭萬人泳渡於本周末登場，吸引2萬4736名泳者報名，預計將湧入逾5萬人；當地旅宿業者透露，今年暑假受到颱風、暴雨等天氣影響，整體住宿率慘澹，但入秋後因幾波連假串連大型活動，訂房狀況大反轉，熱門檔期幾乎都已爆滿。

日月潭萬人泳渡自1983年開辦至今走過43個年頭，是全台歷史最悠久、規模最大的公開水域游泳盛會，今年活動將於28日登場，共有2萬4736名泳者報名參加，其中身心障礙泳士有130人，還有來自35個國家、地區共361位國際泳士。

縣府表示，日月潭萬人泳渡前一天將舉辦日月潭公開水域游泳錦標賽，由國內菁英好手率先競技，連續兩天泳渡活動除了報名泳客，泳客親友也會到場為他們加油打氣，屆時預估會湧入5萬多人，對當地住宿、用餐等周邊商家帶來經濟效益。

對此，日月潭周邊飯店業者透露，近年受疫後出國潮影響，國旅陷入低潮，今年7、8月更是屋漏偏逢連夜雨，幾波颱風、西南氣流暴雨襲擊，使得暑假訂房狀況慘澹，整體訂房率勉強在5成上下，有些同業的住宿率甚至比疫情時還慘。

不過，暑假過後卻迎來大反轉，業者表示，入秋後的9、10月先後有教師節、國慶日、光復節等連假，同時又有日月潭花火節、萬人泳渡等大型活動加持，熱門檔期幾乎都已爆滿，也帶動整體周末前後訂房狀況，一甩暑期住宿率慘澹的陰霾。

縣府則表示，今年暑假天氣欠佳，影響國人國旅意願，甚至取消訂房，確實對縣內旅宿業造成衝擊，8月雖稍回升，但還是不如往年暑期表現，還好今年入秋後連假多，加上大型活動促使國旅升溫，而冬天溫泉季開跑也可望帶旺縣內訂房率。

日月潭 訂房 住宿

