網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國際牙醫校友聯合會會員為身障朋友義診。圖／民眾提供
國際牙醫校友聯合會會員為身障朋友義診。圖／民眾提供

衛福部為解決全台偏鄉牙醫荒，規畫「優化偏鄉醫療精進計畫」，牙醫師待遇每月約10萬元，並搭配津貼補助，後因本土小牙醫聯盟杯葛而暫停。近期網路傳出「偏鄉牙醫年薪最高可達600萬元」天價新計畫，較衛福部版本高出約5倍，引發爭議。對此，本土小牙醫聯盟澄清，該版本並非聯盟提出，與聯盟無關。

據查，衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」在本土小牙醫聯盟以「不能讓波波牙醫參與」為由杯葛下，去年底暫停。至今，衛福部回應「偏鄉醫療政策仍在檢討中」，尚未提具體方案。

本土小牙醫聯盟領銜人黃映綺說明，該版本是某位牙醫的個人建議，與聯盟無關。她強調，聯盟的正式計畫仍在籌備中，將著重於公費醫師培育及健保制度調整，並非以高薪吸引為唯一手段。

根據網路流傳版本，為提高醫師到偏鄉服務意願及鼓勵退休牙醫再就業，初期提高義診補助、提供高額鐘點費；中期依偏鄉等級補助，其中最高3級偏鄉450萬元。長期方案更提出採全面駐點醫療模式，每個偏鄉至少配置2名牙醫與2名牙助，牙醫師年薪達600萬元，牙助年薪也有100萬元，並指相關資金來源，從偏鄉專案的每年8億預算中撥補。

外界質疑，相較衛福部原計畫牙醫待遇月薪約10萬元，網路版本牙醫月薪最高竟可達50萬元，是否有人意圖誇大、藉機提高補助金額，違背衛福部欲將醫療資源引進偏鄉的美意。

國際牙醫校友會理事長林宗億認為，衛福部方案的薪資待遇雖略低都市診所，但搭配額外津貼與資源補助，重點應在於「提升服務誘因」而非「製造高薪」。醫療是公共服務，不應因薪資未達期待就反對偏鄉計畫。即使有人選擇不去，仍會有醫師願意前往偏鄉服務。若僅以薪資為考量而抵制偏鄉醫療，並非醫師應有的專業態度。

國際牙醫校友聯合會會員為身障朋友義診。圖／民眾提供
國際牙醫校友聯合會會員為身障朋友義診。圖／民眾提供

牙醫 偏鄉 衛福部

