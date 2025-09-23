聽新聞
500盤2025 蟬聯5年 35家餐廳獲殿堂獎

聯合報／ 記者高婉珮 ／台北報導
台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明（左三）獲得「年度主廚獎」，也從「500輯」發行人項國寧（右二）手中接下殿堂獎殊榮。圖／500輯攝影團隊提供
台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明（左三）獲得「年度主廚獎」，也從「500輯」發行人項國寧（右二）手中接下殿堂獎殊榮。圖／500輯攝影團隊提供

第五屆「500盤」特別設立「殿堂獎」，表彰連續五年入榜的餐廳與菜色。能夠年年獲得評審青睞，這些殿堂級的餐廳與菜色不僅展現出穩定且持續精進的實力，匯聚出無可取代的當代餐桌風景與經典台灣滋味，更讓人看見餐飲業者在市場變化中仍堅守核心價值，持續感動食客的不懈努力。

今年共有三十五家餐廳、四道料理獲得「殿堂獎」殊榮。在頂級日料餐廳方面，「Adachi足立壽司」、「鮨天本」、「吉兆割烹壽司KITCHO」，都是國內壽司、割烹界指標性預約困難店。「牡丹．極上天ぷら」則是台灣首間頂級日式天婦羅餐廳，也是全球極少數榮獲米其林二星肯定的天婦羅名店。

日本小料理 收服饕客味蕾

「昭和食堂」與「阿鑫小料理」集結了割烹與家常風味，以日本獨有的「小料理」形式收服饕客味蕾。坐擁台中最美夕陽的「飛花落院」，則以懷石與會席料理，打造迷人季節旬味。

以古法底蘊 結合現代語彙

台菜與中餐餐廳更在「殿堂獎」中大放異彩。「山海樓」、「明福台菜」、「欣葉台菜」、「金蓬萊遵古台菜餐廳」結合古法底蘊與現代語彙，重塑台灣餐桌的風貌；「態芮Taïrroir」則是融合了台菜與法料經驗，重新詮釋台灣料理。

粵菜川揚菜 創三連霸紀錄

在「500盤」創下「三連霸」紀錄的「晶華軒」、「頤宮中餐廳」、「夜上海」、「頂粵吉品」、「台北喜來登大飯店請客樓」，則代表粵菜與川揚菜的極致演繹。「鼎泰豐」與「六品小館」分別以上海點心與家常江浙料理，成為庶民生活中不可或缺的美好滋味。

此外，「喜相逢麵館」、「鄒記食舖」、「徐家私廚」號稱台北最難訂位的三大私廚，以融合江浙菜、上海菜、川菜等菜系的私房料理，為食客帶來家的味道與無法取代的情感溫度。

另外，「JL Studio」、「logy」、「Impromptu by Paul Lee」、「Marc L3」將亞洲風味與法料技法完美融合，呈現出優雅而精緻的菜品；「Wild Donkey野驢小餐館」以「產地到餐桌（Farm to Table）」為理念，透過法式療癒系料理，創造美好用餐體驗；「涼州游嚴行D-Place」是大稻埕老宅中的法式私廚，以做菜給家人吃的心意，端出感動人心的溫暖料理。

「PASTi」、「Solo Pasta」與 「TUTTO BELLO」，從純粹義式精神到典雅地中海餐桌，呈現出義式料理的多層次迷人風貌。此外，超人氣預約制泰國料理「Zaap」，精準演繹正宗泰菜風情；「COAST」餐廳鎖定「現代海岸料理」（modern coastal cuisine），以泰式風味呈現台灣海鮮食材之美。

來自宜蘭的「饗宴鐵板燒」，是主打在地各式現撈海鮮的無菜單鐵板燒，一道「花膠黃魚雞汁煨麵」，連國際名廚江振誠都讚不絕口。位於屏東山林間、號稱「南台灣最難訂位的餐廳」的「AKAME」，餐廳命名是魯凱族語中「烤」的意思，融合法式技法與直火料理，賦予原住民料理全新的時代意義。

