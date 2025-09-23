聽新聞
專家籲疫苗資訊公開透明 讓民眾願投資健康

聯合報／ 記者陳慶安蔡怡真／台北報導

台灣已是超高齡社會，長者健康成為國家醫療體系的重要課題，據調查，台灣六十五歲上長輩有八年時間須仰賴他人照顧，專家認為，高齡者要健康老化，得學會自主健康管理，而接種疫苗就是重要環節，政府應該將疫苗的資訊公開透明，經濟能力不錯的長者會願意投資自己，自費施打疫苗。

長年關懷高齡者權益的中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，現今的銀髮族世代是第一代義務教育生，教育程度高且經濟能力也較好。她舉例，愈來愈多長輩願意自費入住單人病房、自費檢查等，顯示他們有能力且願意為自身健康投入資源。

而「預防重於治療」是提升自我健康管理第一步，疫苗接種能阻斷傳染病對長輩威脅，張淑卿強調，並非要求政府對所有疫苗都納入公費，但當愈來愈多的新疫苗引進台灣時，政府應該提供民眾可用、多元的疫苗選擇和透明資訊，讓民眾依照個人身體健康、財務狀況來做決定。

她舉例，Ｂ肝疫苗並非有永久保護力，廿年後需補打，但民眾普遍不知道，政府須提供成人疫苗參考藍圖，清楚告知民眾自費與公費疫苗的選項、各疫苗的期效、保護力、施打地點及合理費用等資訊。

