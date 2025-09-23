聽新聞
0:00 / 0:00
專家籲疫苗資訊公開透明 讓民眾願投資健康
台灣已是超高齡社會，長者健康成為國家醫療體系的重要課題，據調查，台灣六十五歲上長輩有八年時間須仰賴他人照顧，專家認為，高齡者要健康老化，得學會自主健康管理，而接種疫苗就是重要環節，政府應該將疫苗的資訊公開透明，經濟能力不錯的長者會願意投資自己，自費施打疫苗。
長年關懷高齡者權益的中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，現今的銀髮族世代是第一代義務教育生，教育程度高且經濟能力也較好。她舉例，愈來愈多長輩願意自費入住單人病房、自費檢查等，顯示他們有能力且願意為自身健康投入資源。
而「預防重於治療」是提升自我健康管理第一步，疫苗接種能阻斷傳染病對長輩威脅，張淑卿強調，並非要求政府對所有疫苗都納入公費，但當愈來愈多的新疫苗引進台灣時，政府應該提供民眾可用、多元的疫苗選擇和透明資訊，讓民眾依照個人身體健康、財務狀況來做決定。
她舉例，Ｂ肝疫苗並非有永久保護力，廿年後需補打，但民眾普遍不知道，政府須提供成人疫苗參考藍圖，清楚告知民眾自費與公費疫苗的選項、各疫苗的期效、保護力、施打地點及合理費用等資訊。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言