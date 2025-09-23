鼓勵高齡者接種流感疫苗 門診可助宣導

台灣六十五歲以上長輩接種流感疫苗比率約五成左右，遠低於ＷＨＯ訂定的七成五目標。專家建議，可以「健康融入所有政策」（Health in All Policies）的概念，推動跨部會合作，而慢性病門診醫師也應鼓勵長者打疫苗，媒體在未有實證前不宜誇大副作用報導，讓全民教育變成全民信念。

而肺炎是長者的主要死因之一，面對免疫力隨年齡下滑、病毒防禦力不足的挑戰，定期接種相關疫苗是有效的防線之一。但台灣的流感疫苗接種率遠低於美國、英國、加拿大及鄰近的南韓。

目前長照機構流感疫苗納入評鑑，要求機構住民和工作人員達到八成以上的接種率，台灣長期照護專業學會常務理事吳肖琪說，新冠疫情之前，長期照護專業學會已努力將日間照顧型、住宿型等人口密集型長期照護機構列為流感疫苗的優先接種對象，未來更計畫將肺炎鏈球菌疫苗也納入評鑑指標，然而居家式機構則較難執行。

衛生部門在推動疫苗接種的工作上已付出許多努力，包括疾管署、國健署等。吳肖琪也認為可透過「健康融入所有政策」（Health in All Policies）的概念，推動跨部會合作，例如，教育部可關注樂齡學習據點，衛福部社家署可加強社區據點的接種率，農會與漁會則能將疫苗接種納入評鑑指標，以提高長者施打率，同時，職場可宣導員工鼓勵家人接種，學校也能教育孩童回家提醒長輩接種。

在長者的衛教推廣上，醫師也扮演重要角色，中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿認為，應考慮將疫苗接種宣導融入老年人常見的慢性病門診中，例如在糖尿病或高血壓回診時一併提供疫苗服務，提高施打的便利性與涵蓋率，就像癌症篩檢一樣，沒執行時，電腦系統就會跳出來，提醒醫師們民眾沒打疫苗的訊息。

台灣大學副校長、感染科權威張上淳也提醒媒體，報導疫苗意外事件不宜過度誇張，很多事後都證實非疫苗引起，因此報導前應詢問專家意見，以免影響民眾接種意願。

吳肖琪高齡母親也曾擔心新冠疫苗副作用而不願接種，但經過解釋，「疫苗雖有極少數風險，因為恐懼副作用而不接種，會面臨更大的死亡風險。」最終說服母親接種疫苗。

而流感疫苗更是相對安全的疫苗，民眾更無須擔心，吳肖琪認為，政府應思考政策如何讓民眾安心接種疫苗，從「全民教育」成為「全民信念」，而非讓民眾只記得疫苗有副作用。

台灣長期照護專業學會常務理事吳肖琪認為，可透過「健康融入所有政策」概念，跨部會合作推動疫苗接種。圖／吳肖琪提供

