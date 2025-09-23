聽新聞
專家倡分齡接種 「免疫加強型疫苗」更能保護長輩

聯合報／ 記者許凱婷陳慶安蔡怡真／台北報導
流感季節來臨，由於傳統疫苗對長者保護力不佳，專家認為新型「免疫加強型疫苗」能提供傳統疫苗兩倍的保護效果。示意圖。圖／彰化衛生局提供
流感季節來臨，由於傳統疫苗對長者保護力不佳，專家認為新型「免疫加強型疫苗」能提供傳統疫苗兩倍的保護效果。示意圖。圖／彰化衛生局提供

隨著流感季節來臨，疫苗接種再度成為公共衛生焦點，由於傳統疫苗對長者的保護力不佳，台灣感染症醫學會理事長張峰義與台大醫院兒童感染科教授黃立民皆認為，新型「免疫加強型疫苗」能提供傳統疫苗兩倍的保護效果，對長者的保護力可提升七至八成，而一般民眾打傳統疫苗即可，這種分齡接種的概念效益最佳。

根據疾管署數據顯示，去年十月至今年三月的流感季中，六十五歲以上長者占重症比率五成八、死亡比率更高達六成三。黃立民表示，肺炎可能引起多種嚴重併發症，包括：呼吸衰竭、心臟衰竭、血管栓塞、中風、急性腎衰竭等，對慢性病的長者威脅更大，若進入加護病房治療，一天花費動輒一萬元起跳，醫療負擔沉重。

既然公費流感疫苗的接種是以六十五歲以上長者為對象，台灣大學副校長、感染科權威教授張上淳認為，那麼成人流感疫苗的政策就須顧及長者的需求，由於長者的免疫反應差，現今傳統的流感疫苗只有五成的反應率，效果不夠理想，在政策上就應以科學證據為主，目前，無論是含佐劑或高劑量疫苗，都能增加高齡者的免疫反應，保護效果比傳統疫苗好，而一般人打傳統疫苗應該就足夠。

這就是「分齡接種」概念，依據不同年齡族群的免疫反應特性，選擇最合適的疫苗類型。黃立民解釋，「五十歲以下的成人只要接種常規疫苗，已可達七至八成的保護力，六十五歲以上長者因免疫反應較差，都是建議施打免疫加強型疫苗」。

張峰義指出，「常規的流感疫苗不僅預防期效只有四到六個月，長輩施打保護力僅兩成至五成，也就是只能保護一半人數」。目前包括美國、加拿大、澳洲、英國、德國等先進國家，均建議免疫反應較低的六十五歲以上長者接種「免疫加強型疫苗」。

這類疫苗主要分成兩種，一種為含佐劑疫苗，是透過添加佐劑增強免疫反應，不只提升抗體，也強化Ｔ細胞記憶，在疫苗使用已累積安全性證據。至於，高劑量疫苗是提高抗原含量，以量換效；兩者對長者的保護效果可達傳統疫苗的兩倍。

專家共同呼籲，政府應引進科學證據支持的新型疫苗，建立更完善分齡接種策略，才能真正實現「把對的疫苗，給對的人」的目標，提升全民健康保護力。

